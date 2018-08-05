逢甲商圈2成攤商 出租待售

2018年08月05日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

說幹話嘛！針對行政院長賴清德昨天出席「崇越論文大賞」頒獎典禮指出，「陸客不來，觀光也成長」論調，遭逢甲商圈不少攤商嗆聲連連，賴揆何不實際走一趟，就清楚逢甲商圈在少了陸客加持，人潮、車潮與錢潮已大不如前，商圈已面臨衰退危機，商圈店鋪閒置情況愈來愈嚴重，全區近2000家攤商中，約2成、近400家貼出「出租待售」公告。

台中逢甲商圈為台灣知名25大夜市之一，年營業額曾高達200億元，但2015年至2017年造訪逢甲商圈人數銳減239萬人次，年營業額也跌破百億元，有小吃攤老闆指出，台灣經濟衰退、民眾消費能力降低、陸客不來等，都是衰退主因。

逢甲大學統計系行銷研究小組調查，逢甲商圈2015年遊客數近1400萬人次、2016年1218萬人次、2017年1161萬人次，3年內銳減239萬人次；2017年不含住宿的營業額約93億8千多萬元，不但連續3年負成長，且首度跌破百億元大關，顯示逢甲商圈已迅速衰退。

何不食肉糜！商圈業者透露，以往陸客來台必指定逛逢甲商圈，吃小吃、狂掃貨，消費力驚人，但最近店面租金變少，消費數字也降了4成，顯示純逛街的人居多，實際掏腰包消費則興趣缺缺缺。

逢甲商圈主委王朝藝表示，商圈從2015年達到極盛之後開始下滑，尤其電商興起、逢甲氣爆意外、815大停電都影響人氣，但首當其衝的主因還是陸客銳減，店面月租金35萬元降到27萬元，閒置1年多仍乏人問津，且還是指標店鋪，多年來首次看到這種狀況，不少攤商都哀嘆營業額狂掉。

王朝藝指出，商圈店鋪閒置情況愈來愈嚴重，尤其去年底至今年初，全區近2000家攤商中，約2成、近400家待出租，經商圈與房東協調達成「降租金」協定，7月閒置店鋪比例才降到5％。

他說，商圈內百貨服飾營業額最慘淡，先前陸客多時，走進商圈都願意花錢購物消費，也會坐下來吃小吃，對商圈營業額有明顯幫助。

逢甲商圈管委會為挽救人潮，今年3月成立夜市首座「逢甲商圈遊客服務中心」，提供遊客導覽諮詢及休憩、文創等多功能服務，並配合新南向政策，吸引福星路異國餐廳進駐、逢甲路「早餐一條街」與網路公司推觀光導覽App及尋寶遊戲，服飾則成立電子暢貨平台，希望以網路的力量殺出一條血路。

(中國時報)