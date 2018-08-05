專營雲林縣 日統被老年人口拖垮

2018年08月05日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

國道客運業者依政府要求推出敬老票優惠，短收金額卻是自行吸收，從未得到補助，此現象並不是日統才有，但別的業者能從其他路線獲利彌補，日統則因專營雲林縣，被龐大的老年人口拖垮。

一般而言，各地縣市政府針對敬老票，會給予地方公車業者補助，因為使用者大多是居民；國道客運的乘客來來去去，未必是在地人，不只地方政府不補助，交通部、衛福部也認為責任不在己，長年來沒有相關補貼。

交通部以「交叉補貼」方式，同意業者拉高其他票種票價，盡量彌補虧損，例如敬老票的短收，可以從成人票的收益補平，以統聯客運為例，就算雲林路線虧錢，卻能從其他熱門路線獲利，但日統專營雲林地區，搭車的多是老人，成人票賣得不多，又加上高鐵通車客源移轉，交叉補貼的效果做不出來，公司經營狀況比其他業者更辛苦。

去年年底，日統客運才因不滿政府遲遲沒有編預算補貼敬老票短收金額，原本宣布要在今年元旦起停售敬老票，引起交通部與雲林縣府一陣緊張，經協調後日統才收回公告。

公路總局指出，日統客運的經營路線有必要調整，台北、台中的客運路線，下交流道不遠就是轉運站，就算開進市區，距離也不算遠，反觀日統僅4條路線，下交流道卻還要開40、50公里，自然不符合經濟效益，建議日統把國道路線從4條調整為2條，市區路段再以公路客運接駁。

日統客運營運許可證期限將在今年到期，公路總局表示，日統已提出續營申請，也有日後的購車計畫，日統長年經營雲林地區，相信還是抱有服務鄉親的熱忱的。

中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生指出，在高鐵通車之後，國內許多中小型的客運業者，早已面臨日統今日的困境，本業早就不賺錢，政府補貼成為主要收入。他認為，政府不必勉強日統客運繼續經營，不如由規模較大的業者去接手，讓大型業者透過其他路線分散風險。

(中國時報)