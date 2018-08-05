法規綁死 日統轉型紙上談兵

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中國時報
／雲林報導

日統客運擬結束營業，震驚雲林縣公車族，據了解，日統董事長林義風半年來曾規畫轉型，大客車從高速公路下車後改以迷你巴士接駁，但限於法規，路線的起點與終點車輛不能更換，轉型計畫紙上談兵。雲林縣府表示將與公路總局協助日統尋求解決方案。

縣府工務處表示，高鐵通車確實衝擊日統的載運量，雲林縣老年人口多，老人搭車半票優惠使得日統國道營運雪上加霜，國道的老人半票補貼權責在公路總局；日統在雲林縣境內的2條公路客運，縣府今年起已以「敬老行樂」方案補貼，保持良好溝通管道。

縣府人員認為，日統在雲林經營國道客運20多年，相信林義風董事長對此仍有熱情在，也有意願再做下去，重點在於如何協助他突破困境。日統搭載客人上國道之前，在雲林縣境內路線確實頗長，以大客車跑全程，成本比較高。

林義風曾提案在縣境內的平面道路以迷你巴士接駁，高速公路上才以大客車載送，更便捷、更省成本、司機工時也剛好，但法規核定路線是從起點到終點，一輛車跑到完，不能夠中途換車。

據了解，公路總局認為還要研議，會把林義風的提案送到路線審議委員會討論。

至於搭車族關切日統公司何時會停駛？縣府表示，若日統要停駛某路線，要先向公路總局申報，經過路線審議委員會通過，再公告2個月，沒有其他意見後才可以確定停駛，目前並未申請。

(中國時報)

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