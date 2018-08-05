新聞透視－政府視而不見 扼殺企業生機

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中國時報

雲林縣少有企業在全國有知名度，日統客運是其中之一，它搭載的不只是旅人，更是雲林遊子出外打拚的意志，日統總部大樓求售，無怪乎衍生停駛恐慌，網路一面倒惋惜。而這惋惜的元凶如董事長林義風所言，不是市場競爭，而是無解的法規，加上政府的無作為扼殺它重生的機會。

林義風僅國小學歷，幾年前他口腔癌開刀，為了求生求健康，打造一個健身房，68歲的他現在全身是肌肉，外表看起來年輕10歲，但他喉嚨始終貼著膠帶，那是氣切無法結痂的傷口。

20年始終穿著布鞋跑闖的林義風，即使賣房斷尾求生，談到運輸夢想意氣風發，攤開桌上想購買但台灣不准的14公尺大客車、德國生產的迷你巴士，說他並非想打造客運王國，而是想實踐「坐車是一等的」夢想。一講到現實，他瞬間黯然消風，「沒有環境發展，只能浸在這邊」。

林義風提及公路法規限制，導致日統面臨高鐵搶生意衝擊，迄今無振衰之力，外行人可能會認為時代淘汰了客運，但事實並非如此。

以雲林縣而言，大眾運輸工具仍相當不便，法規若能解套，有助於雲縣的客運業者良性競爭，也能支持碩果僅存的國道業者，除非老人、學生不再需要。

業者需要的不是政府補貼，而是給予溫床，民進黨執政後，大眾運輸業景氣進入冬天，迄今沒有春天氣息，陸客不來全台上千輛遊覽車求售；在島內打拚的客運業者，面臨莫名其妙的法令扞格，政府只能研議再研議，任期自生自滅。

賴內閣誇口「台灣經濟已走出困境」，壓垮日統客運的，也是逐漸壓垮中小企業最後一根稻草的，正是這種視而不見的國王新衣心態。

(中國時報)

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