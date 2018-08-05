走出台北爆棚 柯粉喊選總統

台北市長柯文哲高人氣橫掃南台灣，4日南下台南辦《光榮城市》簽書會，現場擠爆600多人，粉絲拿起手機狂拍。另有8000人觀看臉書直播，人氣強強滾，網友們大喊柯P選總統。（程炳璋攝）

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中國時報
／綜合報導

人氣爆棚！台北市長柯文哲6月底在台北舉辦新書《光榮城市》首場簽書會，號碼牌直到開場前才全數發出，但4日首場離開北市的台南簽書會，不但有「柯粉」前一晚就到場排隊，現場更被600多人擠爆，另有8000人觀看臉書直播，人氣強強滾，堪稱「踏出台北、更受歡迎」，讓許多網友大呼要柯P選總統。

來600人 看直播8000人

柯文哲盼壓低選舉經費，除抵押自家房屋貸款2000萬作為競選總部人事費用和雜支，也啟動小額群眾募資，並出版新書賺版稅。6月29日上市的《光榮城市》，3天登上博客來、誠品、金石堂3大通路銷售冠軍，出版社也安排在台北、台南、台中先後舉辦4場簽書會。

首場簽書會6月30日下午在北市中山地下書街登場，雖也有支持者漏夜排隊，但一度傳出截至中午還未發不到500張號碼牌，直到開場前才發完600張。

自嘲滿意度 外縣市較高

昨台南場登場前，即有柯粉漏夜排隊，一早就有350人等候進場，並火速發完600張號碼牌，現場擠得水洩不通，更有8000人上線觀看直播盛況，印證柯文哲常自嘲的「我在台北市滿意度最低，其他縣市都比較高」說法。

面對熱情民眾，柯文哲開場演講時不忘闡述政績，包括3年多來為台北市還債520億元，話鋒一轉批評其他縣市，明明負債累累還一直加碼發重陽敬老禮金，「看了很不順眼」，根本為了選票而債留子孫。

批敬老禮金 是債留子孫

此話一出，現場支持者和觀看直播的網友都讚許他不為自己利益著想，笑說「來台南順便當一下市長再走」、「人多到還以為來了韓國團體」，更有許多人大呼要他選總統。

柯文哲競選辦公室昨也公布第一階段群眾募資結案報告。柯辦統計，7月25日上線的募資系統，短短9小時共募得2萬4338筆捐款、總金額4093萬1360元，遠超過原先1310萬的目標。

對於藍綠陣營拋出的「兩岸牌」，柯文哲昨受訪時冷回應強調，兩方的訴求不見得符合台灣現階段最大利益，選民對這種操縱恐懼和仇恨的選戰打法也很厭惡，所以他的原則仍是「一五新觀點」，兩岸應該互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，其中又以互相諒解、能夠各退一步最重要。

(中國時報)

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