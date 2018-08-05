宜蘭選得辛苦 菊姐藍瘦香菇

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中國時報
／台北報導

總統兼民進黨主席蔡英文授旗縣長、議員參選人誓師大會，昨開拔到宜蘭縣。總統府祕書長陳菊助講時，對宜蘭不團結憂心忡忡；她說，這次選舉宜蘭選得很辛苦，為何這場選戰，讓外界這樣看宜蘭，是不是不夠團結，有什麼問題？呼籲每位鄉親、系統共同目標都要一樣，互相合作，拋棄成見。蔡英文則譏諷說：「國民黨做縣長，就做到童玩節辦不下去」。

蔡英文總統與陳菊昨共同出席這場誓師大會。陳菊助講時表示，她有很多複雜心情，連2天陪同總統來宜蘭，因為宜蘭這場選戰，全台灣、全世界都在關心，日前她和外媒在總統府互相交陪，他們對宜蘭選情不樂觀，「我聽了非常難過，因為我們以前都可以很驕傲。」

陳菊說，鄉親面對這麼艱難挑戰時，現在最後100多天好好反省、好好檢討。「我們的命運一樣，不打拚、不認真，我在這場選舉，非常擔心、非常憂心。」包括蔡總統，在這場選舉大家一定要「ㄍㄧㄥ作伙」，縣長候選人、每個鄉鎮市長候選人，包括議會議長及所有議員候選人，都需要在這場選戰互相合作，拋棄成見。

蔡英文說，現在在做的改革，都是國民黨過去做不到的事情，「我們在解決他們留下來的問題，他們卻事事都反對，這樣有道理嗎？」

蔡英文舉例說，國民黨說一定要「以核養綠」，但8年什麼也沒有養出來，「我們2年做的，比他們8年還要多」。蔡英文強調，宜蘭人不是沒有給過國民黨機會，「但是給他們機會時，他們就是跟不上宜蘭人的標準。」

(中國時報)

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