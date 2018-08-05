新聞透視－綠營黨內互扯 民主聖地恐變色

2018年08月05日 04:10 中國時報 胡健森

被綠營視為「民主聖地」的宜蘭，民進黨縣長參選人陳歐珀民調一直落後於國民黨林姿妙，身兼黨主席的蔡英文總統不到24小時內，兩度親赴造勢輔選，還特別帶上「宜蘭女兒」總統府祕書長陳菊，陳菊更忍不住直言「宜蘭選情令人憂心」，顯示民進黨宜蘭選情已亮起艱困的紅燈。

相較林姿妙以羅東鎮長政績穩紮穩打，一路順利通過國民黨提名，陳歐珀與代理縣長陳金德的「雙陳之爭」，卻是從黨內一路打到地方，即使在陳歐珀取得民進黨內提名後，民調仍不見起色，甚至一度盛傳恐遭陣前換將，雙方幕僚更不時隔空互嗆駁火，紛擾不停的狀況，更為低迷選情雪上加霜。

雖然陳歐珀陣營7月13日成立「五合一聯合競選委員會」，由代理縣長陳金德出任主委，還請出前宜蘭縣長劉守成、農委會主委林聰賢、農田水利會長許南山、縣議會議長陳文昌等地方重量級人士擔任不同輔選要職；表面看似雙陳盡釋前嫌，綠軍完成整合，但日前一場選戰會議，出席者卻貌合神離、互動冷清，少了慷慨激昂的鬥志，也難怪花媽這個宜蘭女兒「回家」，還得以激將法、耳提面命「我們以前很驕傲」，憂心選情溢於言表。

面對宜蘭空前低迷氛圍，蔡英文總統也來宜蘭抬轎兩趟，並細數政績要鞏固基本盤，激起支持者熱情呼應，但輪到陳歐珀主講時，現場氣氛卻相對冷靜，顯然其個人魅力有待提升。

其實，陳歐珀選情低迷，中央執政不力難辭其咎；陳要逆轉危機，除慎打中央牌外，如何凝聚綠軍地方士氣、齊力斷金，考驗陳個人智慧。

(中國時報)