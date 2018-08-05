新聞透視－綠營黨內互扯 民主聖地恐變色

友善列印
中國時報

被綠營視為「民主聖地」的宜蘭，民進黨縣長參選人陳歐珀民調一直落後於國民黨林姿妙，身兼黨主席的蔡英文總統不到24小時內，兩度親赴造勢輔選，還特別帶上「宜蘭女兒」總統府祕書長陳菊，陳菊更忍不住直言「宜蘭選情令人憂心」，顯示民進黨宜蘭選情已亮起艱困的紅燈。

相較林姿妙以羅東鎮長政績穩紮穩打，一路順利通過國民黨提名，陳歐珀與代理縣長陳金德的「雙陳之爭」，卻是從黨內一路打到地方，即使在陳歐珀取得民進黨內提名後，民調仍不見起色，甚至一度盛傳恐遭陣前換將，雙方幕僚更不時隔空互嗆駁火，紛擾不停的狀況，更為低迷選情雪上加霜。

雖然陳歐珀陣營7月13日成立「五合一聯合競選委員會」，由代理縣長陳金德出任主委，還請出前宜蘭縣長劉守成、農委會主委林聰賢、農田水利會長許南山、縣議會議長陳文昌等地方重量級人士擔任不同輔選要職；表面看似雙陳盡釋前嫌，綠軍完成整合，但日前一場選戰會議，出席者卻貌合神離、互動冷清，少了慷慨激昂的鬥志，也難怪花媽這個宜蘭女兒「回家」，還得以激將法、耳提面命「我們以前很驕傲」，憂心選情溢於言表。

面對宜蘭空前低迷氛圍，蔡英文總統也來宜蘭抬轎兩趟，並細數政績要鞏固基本盤，激起支持者熱情呼應，但輪到陳歐珀主講時，現場氣氛卻相對冷靜，顯然其個人魅力有待提升。

其實，陳歐珀選情低迷，中央執政不力難辭其咎；陳要逆轉危機，除慎打中央牌外，如何凝聚綠軍地方士氣、齊力斷金，考驗陳個人智慧。

(中國時報)

宜蘭選得辛苦 菊姐藍瘦香菇 蔡總統 妳讓新北市民失望了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。