蔡總統 妳讓新北市民失望了

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中國時報
／綜合報導

總統兼民進黨主席蔡英文昨天到新北市為市長參選人蘇貞昌站台，國民黨市長參選人侯友宜隔空向蔡英文喊話，呼籲蔡總統清楚說明深澳電廠到底要不要蓋，否則「來也是白來」；蔡英文在授旗造勢時雖表示「用盡全力贏回新北，展現贏回新北的決心」，但全程隻字未提深澳電廠；侯事後透過新聞稿表示，超過半數的新北市民都反深澳，「蔡總統，妳讓新北市民失望了！」

身兼民進黨主席的蔡英文總統4日下午前往新北市替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗，她批國民黨把重大建設當政治籌碼，又酸朱立倫團隊不如蘇貞昌團隊，並數次表示「政治沒那麼複雜，我們手上的一張票，投給真正愛新北的人。」「用盡全力贏回新北，展現贏回新北的決心」。

在對手造勢活動後，侯友宜透過新聞稿指出，兼任民進黨主席的蔡總統，一心只想著選舉，一開場就是「我要下達命令，要用盡全力贏回新北」，只想穩住六都選情，卻吝於對攸關民眾健康的深澳燃煤電廠表態，不可思議。

侯友宜失望地說，一整個星期的持續喊話，蔡總統仍是閃躲、模糊，更強調未來他將會持續跟民眾站在一起反深澳電廠興建。

另一方面，國民黨桃園市長參選人陳學聖因為關心深澳電廠一旦興建，將深深影響桃園的空氣品質，在大溪掛上「陳學聖反對深澳燃煤電廠，鄭文燦您呢？」的看板，與同黨的雙北、基市長參選人站上火線，一起反對興建深澳電廠。

(中國時報)

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