台積電5晶圓廠 遭病毒感染

2018年08月05日 04:10 中國時報 涂志豪 ／台北報導 ／台北報導

晶圓代工龍頭台積電傳出電腦系統遭到電腦病毒感染，造成竹科Fab 12、中科Fab 15、南科Fab 14等主要晶圓廠廠區的機台停線。台積電證實遭到電腦病毒感染，但並非外傳遭駭客攻擊，內部已緊急召開會議應變。台積電受到電腦病毒影響的機台及生產線，已經開始重新灌入防毒軟體，計畫1天內把所有問題解決，讓生產線恢復正常運作。

公司證實非遭駭客攻擊

台積電昨日發布重大訊息說明指出，台積電於8月3日傍晚部分機台受到病毒感染，非如外傳之遭受駭客攻擊，台積電已經控制此病毒感染範圍，同時找到解決方案，受影響機台正逐步恢復生產。受病毒感染的程度因工廠而異，部分工廠在短時間內已恢復正常，其餘工廠預計在1天內恢復正常。

據了解，台積電是內部電腦系統遭一款疑似「想哭」的電腦病毒入侵，侵蝕到自動派工系統，導致台積電Fab 3、Fab 5等2座8吋廠，以及Fab 12、Fab 14、Fab 15等3座12吋廠，在電腦系統無法正常運作下，機台設備出現停機狀態，恐導致停留在生產線上的晶圓出現報廢等。

生產線今恢復正常運作

台積電資訊人員已緊急回公司處理，也全面清查所有電腦系統，要在今日內把遭到病毒入侵的問題解決，停線的部分機台的電腦系統，已開始重新安裝防毒軟體，同樣要求在今日內把問題解決，並讓生產線恢復正常運作。

下半年是半導體市場旺季，台積電此次受到電腦病毒感染，導致部分產線短期間內停擺，包括16奈米、12奈米、10奈米、7奈米等生產線均受影響。由於目前是台積電投片高峰期，是否對蘋果、高通、海思、超微、輝達（NVIDIA）等客戶出貨造成影響，仍有待後續觀察。

實際損失待進一步說明

外資法人估算，事情發生在3日傍晚，但整個病毒影響到主要廠區的時間點是在3日晚上，4日上午出現生產線停擺情況，但已陸續且逐步恢復運作，預估台積電大約損失1個工作天的產能，生產線上的半成品可能有報廢情況但不致太嚴重，實際損失情況還是得等待台積電進一步說明。

(中國時報)