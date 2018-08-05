詭異！3地同時毒發 台積電應釋疑

2018年08月05日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

針對台積電北中南3地機台產線「中毒」，導致機台同步遭病毒感染，工研院前主任杜紫宸質疑，一般電腦系統病毒應該無法「直接感染」到晶圓生產系統，實在「匪夷所思」，更呼籲為防投資人恐慌，台積電應盡快進一步說明。

資安專家則認為，駭客已升級，這年代不會「只做」讓企業系統感染病毒這種事，駭客會「客製化」攻擊特定產業或頂尖企業，遭病毒感染大多只是第一步，這也凸顯台積電資安問題。

一位不具名的業內半導體工程師也指出，不管是刻意或疏失，資安事件發生一定是人為因素，只是事件發生在紀律嚴明的台積電，令人難以想像。

杜紫宸稍晚在個人臉書上公開質疑，半導體機台上所用的軟體，推測應是專屬作業系統，一般電腦系統上的病毒，應無法直接「感染」晶圓生產系統，且多處機台「同時中毒」也不正常，疑點重重。

杜紫宸受訪時表示，如果像台積電所說是病毒而非駭客，據業內人士猜測，有一種可能是「機台買進來時就帶有原始病毒」，而且可能設定了一樣的毒發時間；另一種可能，是從最上層的雲端控制系統感染。另外，若原因為前者，為什麼只有台積電的機台毒發，而購買一樣機台的其他業者沒有傳出災情，他認為「很詭異」。

資安專家則提醒，現在的駭客會以「客製化」方式針對特定企業攻擊，而病毒感染就是駭客入侵的第一步驟；病毒被植入系統之後，經過一段潛伏期，再攻擊次要目標，轉移企業注意力，接著才會攻擊真正的目標，去年遠銀被駭事件就是一例，最後遭駭客盜轉高達18億元。專家建議，台積電應做全面性檢查。

台積電在台灣產業影響力「牽一髮動全身」，杜紫宸認為，目前台積電給出的訊息太少，無法消弭投資人疑慮，若不知道病毒來自哪裡、中毒原因，永遠不知道會不會再發生，呼籲台積電在不影響商業機密保護下，向投資人具體說明。

(中國時報)