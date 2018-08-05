媒體等9行業 可連上12天

2018年08月05日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

勞動部昨表示，預計明天將會公告第二波七休一鬆綁名單，包含媒體業等9行業10種情況，只要通過勞資會議等程序，就可連上12天班。若依據交通部、NCC與行政院主計總處等相關部會資料推估，大約有8萬名勞工在影響範圍內，等明天放寬規定後即日起生效。

勞動部先前已預告符合性質的特殊行業別，包括：新聞出版業、雜誌及期刊出版業以及廣播電視業勞工，於國外執行採訪職務時可鬆綁七休一規定，但出國開會不在此範圍內。

還有海運承攬運送業及海洋水運業勞工，於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務時，亦可鬆綁七休一。而海洋水運業、船務代理業、陸上運輸設施經營業所屬的貨櫃集散站經營、水上運輸輔助業（船舶理貨除外），為了因應天候、海象或船舶貨運作業等，也列入鬆綁適用範圍。

再加上狀況特殊部分，包含屠宰業因應動物防疫措施及畜禽產銷調節（如生產量過剩），也可以鬆綁七休一。

勞動部表示，以上行業與新規定預計將於6日公告並正式上路，惟鬆綁後的行業仍須經過工會或勞資會議同意，且30人以上的公司需送各主管機關備查，才可以鬆綁七休一制，否則可處新台幣2萬元到100萬元罰鍰。

勞動部先前已陸續開放包括食品及飲料製造業、燃料批發業及其他燃料零售業、石油煉製業、水電燃氣業、製造業等共12種行業、分別在18種特殊情況可挪移七休一例假，形同最長可連續上班12天不違反《勞基法》規定。明天再加上新聞出版業等公告放寬後，合計已有21種行業、28種情形適用，這也是《勞基法》新增例假可挪移行業規定後的第二次放寬。

(中國時報)