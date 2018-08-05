大谷11轟40局 貝比魯斯第二

2018年08月05日 04:10 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍球員大谷翔平，昨天在對克利夫蘭印地安人隊之戰擊出2支全壘打，今年累計11轟，加上他之前已投了49.1局、拿下4勝；使這位「投打二刀流」的名將，成為繼1919年的「棒球之神」貝比魯斯之後，首位單季至少揮出10轟、主投40局的選手。以及1921年貝比魯斯之後，首位至少10轟、2勝的球員。

美國人心目中永遠的棒球英雄貝比魯斯在1919年揮出29轟、主投133.1局，戰績9勝5敗，投打俱佳。不過1920年起貝比魯斯明顯棄投從打，投球局數驟降到個位數。此後大聯盟投手、打擊逐漸分業，根本無法再兼顧；直到近百年後才出現大谷這位「二刀流」天才球員。可惜的是大谷右手肘也出了狀況，6月6日之後便不再投球，留下4勝1敗的戰績。

大谷（右投左打）雖暫時不當投手，但打擊還不錯，昨天這場比賽1局下，擔任第三棒的大谷就揮出2分全壘打，球往左外野飛行了374呎。3局下再敲出右外野全壘打，是一發陽春彈，也比前一轟來得遠，大聯盟生涯首度單場雙響炮，本球季累計11轟。

此役大谷共擊出4支安打、包括2轟，是今年第2次「猛打賞」（單場至少3安打）演出，並且是首次單場擊出4支安打。終場天使7比4力克印地安人，中止4連敗，大谷居功厥偉。

天使隊在球季開賽初期曾躍居所屬的美國聯盟西區第1名，但排名慢慢下滑，目前在5隊中排名第4，想從美西區出線並不容易。在美聯外卡榜則暫居第5（剩下的12隊取2隊晉級），且已落後一段距離，看來晉級季後賽的機會並不高。

不過這樣一來，球季結束大谷正好能夠儘快徹底檢查、治療右手肘傷勢，明年才能重新以投打「二刀流」的姿態繼續上路。

(中國時報)