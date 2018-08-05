廉航搶便宜 鎖定每年2波促銷

2018年08月05日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

出國旅遊搭乘廉價航空（LCC）成為想省荷包民眾的選擇趨勢，根據交通部民航局統計，目前全球有21家廉航在台灣設點，9月將達22家，去年載客數高達902萬人次，較前一年成長25％，顯見台灣民眾也很能接受廉航「使用者付費」的經營模式。

旅遊業者觀察，多數旅客在訂購廉航時，仍是訂購單一航空公司的來回航班為主，除非是勤於比價的旅客，才會花上不少時間排列組合各家航司航班，搭配出最划算的來回票價。

廉航每年固定有2波促銷，從12月底到隔年1月，可買到隔年3至10月的夏季航班優惠；7至9月，則可以買到10月底至隔年3月的冬季航班優惠，民眾可在這2個時段撿便宜機票。

不過，臉書社團「廉價航空福利社」社長Philip分析，夏季航班會卡到暑假出遊旺季，冬季航班則會卡到跨年與農曆過年，這些時段廉航不會有促銷，反而是華航、長榮有機會出現比廉航還便宜機票。此外，大多民眾都有個迷思，認為「廉航比較便宜」，所以一窩蜂搶買，這時空位多的傳統航空，就會降價求售。

Philip也分享個人搶票經驗，促銷開賣前5分鐘有的系統會先偷跑，有機會比別人先撿到便宜；另外開賣後30分鐘再進入系統，因為前30分鐘卡住的人會陸續放棄，這時進場反能搶到好票。

旅遊作家943說，現在網路資訊發達，要找便宜的機票可多利用搜尋引擎，現在航空業競爭，不一定買廉航比較便宜，傳統航空也會推出早鳥票促銷，而廉航也漸漸跟上套票模式，重點在於如何在最好的時機下手，而非航空公司性質。

(中國時報)