瘋選美脫貧 4歲娃一起衝！委內瑞拉崩壞 窮到只剩美女

2018年08月05日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

委內瑞拉政府無視市場供需機制，大印鈔票，導致惡性通膨，人民大排長龍搶貨成生活常態。（美聯社）

女孩小自4歲就報名參賽。（美聯社）

南美洲國家委內瑞拉，有最好的旅遊資源，有悠久的歷史與文化，原油藏量超過沙烏地阿拉伯居全球之冠，一手的好牌，卻搞得民不聊生，人民怒喊「我要食物」，為什麼？說白了，就是民粹主義拖垮了國家經濟。1999年查維茲當選總統開始，國際油價一路飆升，錢多得淹腳目，政府把石油換來的財富大手筆補貼人民的醫療、教育、住房等，贏得了民心，卻讓人民懶得建設與勞動，坐等政府餵養，也把一個以農立國的國家，變成了糧食進口國。經濟完全依賴單一的產業，一旦油價崩跌，無底洞的福利支出立刻讓政府債台高築。

而這個曾經「富得流油」的國家，現在只能靠美女在國際舞台獨撐場面。該國是環球小姐、世界小姐的最大製造國，是世界小姐、環球小姐選美賽的常勝軍，「美女搖籃」的稱號當之無愧。榮膺1981年環球小姐的伊雷妮．薩斯自豪地說：「代表巴西的是足球，代表我們委內瑞拉的是美女。委內瑞拉的女性只要出家門都會化妝，我們相信美的力量。」

女監照樣熱中選美

選美在吃不飽的委國儼然成了全民運動，平均一年多達300天都在選美：女孩小自4歲就報名參賽，每個村莊年年選出美女皇后，每個大學熱中選大學小姐，甚至連女子監獄都有選美活動。遇到工地開工、商場開幕，也會請參選佳麗造勢，帶動人潮。

這裡的人很窮，但委內瑞拉女人可以不吃飯，卻不能不精心打扮，深信再窮也不能窮臉蛋或窮身材。不久前，總統馬杜羅突發奇想，呼籲全國女性「以愛節電」，洗完頭後讓頭髮自然晾乾，少用吹風機，想當然被大家調侃到不行。

馬杜羅接棒上台，依舊無視市場供需機制，強行宣布配額、限購、限價，甚至大印鈔票。惡性通膨導致市面上所有民生必需品一應俱缺，從衛生紙、糧食到藥品，就算有錢也買不到。每天大排長龍等著搶購、忍受搶劫與暴動成了生活常態。

挨餓也要用心打扮

委內瑞拉和辛巴威一樣，沒錢就狂印鈔票，影響所及，通貨膨脹率飆到14000％，幣值至今已暴跌99.999％，如同廢紙。一杯不到9元台幣的咖啡得捧著100萬玻利瓦紙鈔去買。約2/3的家庭至少有1位家人出國打工；預估至2019年，委內瑞拉或將會失去所有黃金儲備，以物為貴，窮到必須用鑽石和黃金來換取藥品，彷彿回到「以物易物」的年代。

為了脫貧，年輕女性更是積極投入選美，選美成了女性提升自己社會地位的捷徑，靠著美麗，要爭的不僅是鑲著珠寶的皇冠，還有獎金、獎學金，以及結識有錢男性，甚至是開創事業的機會。奪得皇冠，等於踏入全新的人生階段。

攢錢搶進選美學校

在這個以美為尊的國度，為了求美，人們願意動刀，相信手術刀下出美女。再者，委內瑞拉設有專門物色和培訓美女的學校，很多窮人家節衣縮食省吃儉用也要把女兒送去選美學校培訓，希望日後能選出好名次，一夜成名，光耀門楣。

但光是美，不保證能在選美賽上脫穎而出，透過培訓，可以美上加美。有的從4歲就開始學習「搔首弄姿」，而為擁有完美身材，12歲開始接受一系列整形手術，據悉委國少女接受的第一個手術多是隆臀或整鼻。16歲後，有些人會切除部分腸道減少營養吸收，甚至故意弄傷舌頭阻止自己進食。

美女努力朝奪冠目標邁進，冀望改變人生的軌跡，也為委內瑞拉增添一道獨特的風景線。反觀政府，卻整天只想著跟世界強國對抗，滿腦子政治鬥爭與算計，加上一連串過度干預市場的錯誤政策，導致缺水缺糧缺電，就連石油也因缺工缺技術而難產無法出口。一個石油儲量比沙烏地阿拉伯還高、美女揚名天下，而今卻窮得快過不下去，從最幸福國家淪為最悲慘國家。委內瑞拉這個負面教材值得其他坐擁自然資源財的國家借鏡。

(中國時報)