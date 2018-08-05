窮到只有鈔票 辛巴威回不去

2018年08月05日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

全球哪個國家的人民錢最多？不是美國，也不是石油暴發戶沙烏地阿拉伯或卡達，而是辛巴威。這個非洲內陸國家，1980年獨立建國後，靠製造業與農業成為非洲強國之一，經濟實力僅次於南非，有「非洲穀倉」的美譽。然而自總統穆加比在2000年推動土地改革，強行沒收白人農場，將強徵而來的土地分給自己的親信以及支持自己獨裁政權的黑人弟兄，導致辛巴威的農業、旅遊業與採礦業一落千丈，連帶經濟整個崩盤。2008年左右，因為不斷印鈔票，辛巴威的通貨膨脹率高達22位數字（1後面21個0）。

紙幣像冥紙沒人愛

因為惡性通膨，人們得用推車載著滿滿的鈔票才買得到一條麵包。儘管個個都是億萬富豪，卻連飯都吃不起。因為錢大得嚇死人（動不動就可以拿出100兆），辛巴威也成了國際笑話。

穆加比上台實施土改，結果荒廢了農地，辛巴威反成糧食進口國。糧食沒了，又遭國際制裁，辛巴威經濟迅速崩潰。於是開始狂印鈔票解燃眉之急。從1億到2億，從2億到5億，一路狂飆，印出了人類歷史上空前、估計也會絕後的100兆大票！為什麼不再印200兆面額紙鈔呢？答案很囧，因政府沒錢買印錢的紙了。

此舉導致惡性通膨。最高時期通膨率來到6.5乘以10的21次方，換個說法就是，通膨率高達22位數字，國內物價每24小時翻一倍。也許早上100兆還能買5個麵包，到了晚上卻只能買2.5個。

當代人經常用「窮得只剩下錢」來調侃自己，但在辛巴威，這裡的人個個都是億萬富翁，但紙幣絲毫不值錢，跟冥紙沒兩樣，名副其實「窮得只剩錢」。就算抱大把鈔票走在路上，也不會有人搶，因為搶了錢也沒多大用處。女兒出嫁時，父母不要男方聘金，只要麵包與糧食。辛巴威2009年1月發行面額100兆的紙鈔（1後面14個0，但只值台幣20），是全球面額最大的貨幣。100兆有多大？台灣一年的國家總預算大約是2兆，因此100兆是台灣50年總預算的總和！可以每坪100萬的價格，買下整個台北市精華地段的住辦還綽綽有餘！

2根香蕉要價百兆

2018年世界首富是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），身價1120億美元（台幣逾4兆）。但辛巴威幣面額大是大，卻絲毫不值錢，100兆可能只能在當地買到2根香蕉。買完東西，最重的可能是找回來的大把鈔票。所以許多人都不願以紙幣交易，更傾向於以物易物，真勉強要收錢的話，恐怕也只能接受南非幣、美金等比較穩定的貨幣。勞工每月拒絕領工資，要求老闆把錢換成食物，上個市場要帶一麻袋紙鈔。1980年，1辛幣兌換1.47美元；2001年，100辛幣可兌換1美元。10年不到，在2009年，法定貨幣「辛元」要3.5萬兆才能換1美元，辛幣淪為垃圾貨幣。辛巴威人均財富僅200美元。所謂沒錢是萬萬不能，但在辛巴威，有錢照樣萬萬不能。

(中國時報)