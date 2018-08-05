不丹環保人生 窮到只要快樂

不丹以建立快樂國度為職志，重視環境生態，每人每年最少要種10棵樹。隨著不丹旅遊業逐步開放（右圖，網路照），觀光客開始探訪這個美麗神祕的國度。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

說到南亞小國不丹，外界的印象不外乎：世界上最後的香格里拉、喜馬拉雅山腳下的世外桃源、土地不肥、資源不豐、國民所得不高，卻是世界上最幸福快樂的國家。不丹窮是窮，但國民可享免費教育和醫療，教育普及率達84％以上。這些都要拜不丹第四任國王旺楚克之賜，他在1974年以「國民幸福總值」取代「國內生產毛額」，施政目標是讓國家成為「最快樂的窮國」。

旺楚克不以經濟發展為優先考量，而以建立快樂國度為職志，30年下來，97％人民認為自己很快樂，這種快樂不靠外在物質，而是源於信仰與知足。2005年，不丹模式成為全球矚目焦點。不丹模式重視生態環境，所以全國禁煙、禁塑膠袋、每人每年最少要種植10棵樹。影響所及，不丹森林的覆蓋率達72％，在亞洲排名第一。不丹平均每年排出150萬噸二氧化碳，國內森林吸走600萬噸，成為世上首個負排放國家 ，並預計在2020年達成零排放目標。此外，不丹寧願少賺錢，有寶石與礦產也不開採。

不過第五任國王旺楚克上任後，努力發展對環境影響較小的水力發電與觀光業。觀光業因不希望過多遊客破壞文化傳統與自然生態，遊客每年限制在1萬人，且只接受團體旅遊，規定入境旅客最低消費額每天200美元（旺季250美元，約台幣7500），還徵收每位旅客永續觀光稅每天65美元，以價制量盼降低人潮對當地環境與文化衝擊。不過隨觀光客而來的財富，已慢慢動搖當地「要快樂不要錢」的信仰。

(中國時報)

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