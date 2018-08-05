美陸兩強對壘 台維持現狀難

美國知名國際關係理論家米爾斯海默警告說，大陸不斷壯大，時間對台灣愈來愈不利。（取自mearsheimer.uchicago.edu）

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中國時報
／綜合報導

在大陸崛起，台灣國際地位愈見限縮之際，美國《國家利益》（National Interest）雜誌近日再度刊登芝加哥大學政治學者米爾斯海默（John J. Mearsheimer）4年前文章《向台灣說再見》，並更改標題為更悲觀的《台灣，安息吧？》（RIP　Taiwan？）。米氏認為，大陸不斷壯大，時間對台灣愈來愈不利，能夠維持現狀已是最佳的情況。

米爾斯海默在文中表示，大陸持續崛起除了企圖取代美國的霸權地位，也將帶給台灣極嚴重的後果。大陸不斷壯大，會讓台灣成為「大陸一部分」的未來牢不可破。在可預見的未來裡，台灣無法取得「法理上獨立」，因為大陸不容許。

法理上獨立 陸決不容許

米爾斯海默認為，台灣能夠期望的最佳情勢就是維持現狀，亦即「事實上獨立」。對台灣最壞的情況是在北京完全支配之下統一，不那麼糟的情況則是讓台灣保有部分自治權，如同香港。他指出，對於台灣最重要的問題，是在崛起的大陸面前，如何避免統一，並維持「事實上獨立」。

米氏並指出，如果大陸想支配亞洲，美國將會盡一切困住大陸，最後把它削弱到無力支配亞洲。美國也有很好的理由，讓台灣參與對抗大陸的聯盟，但隨著未來大陸的軍力愈來愈強，美台間無法長期維持這樣的關係。

美若棄台 重挫亞洲盟邦

米爾斯海默於2014年發表文章《向台灣說再見》（Say Goodbye to Taiwan）後，有人將之詮釋為米氏提出「棄台論」。但是在2015年6月，米爾斯海默與到訪芝加哥大學的民進黨總統參選人蔡英文座談時，主動澄清說「標題是編輯下的」，「棄台論」不是他的意思。他說，美國不應放棄台灣，因為台灣對美國有戰略重要性，若放棄台灣，包括日本在內的美國盟邦，對美國的信心也會受到極大衝擊。

米爾斯海默為著名的國際關係理論家，代表作為《大國政治的悲劇》，他提出「攻勢現實主義」（offensive realism）理論，描述大國間因安全競爭及無法確定他國之意圖，基於理性而試圖爭取霸權地位的互動。

(中國時報)

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