貿易戰加碼 陸捉美能源痛腳

2018年08月05日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰升級，針對美國日前對陸價值2000億美元商品加稅，大陸昨回敬600億美國商品徵稅清單並開闢新戰線，首次對美國液化天然氣（LNG）祭出報復性關稅。由於華府有意擴大美國能源出口，有分析指身為全球主要能源消耗國的大陸，對進口能源產品提高關稅，將使美國更難成為「能源超級強國」。

大陸國務院關稅稅則委員會公告，大陸決定對原產於美國的5207項價值約600億進口商品加徵5％至25％不等的稅率。清單中包括對美進口的LNG徵收25％關稅。同日，路透亦引述3名消息人士稱，美國原油的最大買家為中國石油化工，基於貿易戰升級，北京對LNG加關稅，增加了可能對石油也徵稅的憂慮，中石化昨決定暫時停止採購美國原油。

大陸是全球最大原油進口國，並於去年成為全球第2大的LNG進口國；美國希望對外出口更多能源，同時放寬國內對生產原油及天然氣的限制，有望於明年成為全球主要LNG出口國。

港媒東網報導，有能源市場分析員稱，「當全球其中一個最大能源消耗國，提高對消耗能源的關稅時，美國很難成為能源超級強國。」美國有LNG公司指出，LNG的關稅不影響雙方貿易，只會令大陸的消費者被迫使用更昂貴的天然氣。美國前年2月至今年5月出口的LNG中，僅14％由大陸採購，但美國天然氣公司視大陸為未來主要市場，因此關稅措施對美國的打擊較大。

陸商務部國際貿易經濟合作研究員梅新育對港媒《大公報》說，「我們一方面要讓美國感到疼，一方面要把對自己的負面影響降低到最小限度，所以選擇600億的規模。」他稱，「如果美國全面追加關稅，中國就可以在600億後還有反制空間。」

(中國時報)