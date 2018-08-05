陸關稅反制 庫德洛譏軟弱

2018年08月05日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

7月10日，美國總統川普宣布對價值2000億美元的大陸商品加徵10％關稅，近日又說考慮將關稅提高到25％。在沉寂24天後北京終於有了行動，8月3日宣布將對美國推出規模600億美元的報復性關稅。白宮首席經濟顧問庫德洛直言，以600億美元來因應美國的2000億美元是軟弱的回應，並警告大陸，勿低估川普再進一步反擊的決心。

庫德洛表示，大陸經濟開始走下坡，人民幣下跌的部分原因是資金撤出大陸，若資金離開大陸，人民幣可能就是個先行指標，顯示大陸將陷入一堆的麻煩。所以，有理由認為大陸處於經濟弱勢地位，而這不利他們跟美進行貿易談判。

對於大陸3日失去全球第二大股市的地位（日本重返第二），庫德洛說，他樂見日本的股市超越大陸。他也要美國企業認清，北京政府能透過很多方式，傷害在大陸做生意的美國企業。

自陸美貿易戰開打以來，全球股市市值蒸發最多前11檔股票當中，陸企包辦6名最多，美國公司則有3家，另外南韓、瑞士各有1家。顯示貿易戰對於陸企所帶來的衝擊，遠大於美國公司。其中市值蒸發最多為網路鉅子騰訊，自今年1月以來，股價一路從高峰下跌25％，市值蒸發約1430億美元（約台幣4.3兆）。

庫德洛還透露，美國與歐盟已在貿易議題上取得重大進展，相信下月便可宣布協議，目前也正與墨西哥接觸，他認為大陸將逐漸被孤立，經濟也將變弱。

北京提出600億美元報復措施，但稱實施日期將視美方行動而定，可見預留了談判的空間。而庫德洛則證實，美、陸雙方近日曾就貿易議題進行「高層次」溝通。

(中國時報)