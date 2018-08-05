南海行為準則草案 陸揪東協排美

2018年08月05日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

東南亞國家協會外長會議4日在新加坡落幕，期間大陸和東協10國就《南海行為準則》磋商的文本草案，取得重大進展。據法新社事先取得文本草案顯示，大陸明確提出在南海與東協兩項合作建議，舉行聯合軍事演習和石油天然氣能源開採，並排除域外第三方勢力的參與或干預，多維新聞網認為，主要是劍指美國。

大陸和東協之間的《南海行為準則》談判，持續多年，旨在避免南海發生衝突，並為地區國家行為畫定界限和制定規則。

多維分析認為，北京提出與東協聯合軍演與能源開發建議，意在排除美國干擾南海事務、發出訊息，凸顯北京和東協完全能夠自行解決南海爭端與合作，無需第三方干預。

分析指出，對於陸方兩頂提議，只有越南持續對北京在南海軍事化行為表達強烈反對。其他東協國家沒有明確表達反對立場。近年東協各國在南海問題上跟大陸的對抗正在弱化，菲律賓態度轉變尤為明顯。

值得注意的是，此次東協外長會晤期間，大陸與東協在新加坡樟宜海軍基地，進行海上聯合演習第一階段沙盤推演，為即將於10月舉行的第二階段演習做準備。現正值陸美貿易戰、美國撤邀大陸參加環太軍演關係緊張，顯示大陸有意繼續通過東協架構，主導南海事務。

外長們認為，受陸美貿易戰和美國貿易保護主義影響，東協和大陸要加大彼此和戰略合作，尤其是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的談判。東協期待和大陸在2020年實現雙向貿易額達1兆美元、投資額1500億美元目標。

相較而言，美國提出的印太戰略只是一個理念，大陸「一帶一路」則已有相關投資項目支撐，東協國家依然對美國參與或支持存有疑慮。尤其是川普外交決策的不確定性，讓東協懷疑美國會否履行承諾，真正照顧東協各國利益。

(中國時報)