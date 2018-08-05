美南海炫B-52 陸南沙部署戰機

2018年08月05日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

大陸在南海實際控制人工島礁位置

南海形勢隨著美國推動印太戰略再升溫，針對近來美國軍艦頻繁「自由航行」、美軍B-52轟炸機頻繁在南海展現長期存在，大陸軍事專家王雲飛受訪指出，隨著美軍在南海活動加劇，解放軍可能在南沙三島礁進行戰機臨時快速部署，以遏阻美軍在南海持續展現其軍事存在。

美軍近期多次在南海出動B-52轟炸機展現軍事存在，王雲飛表示，這反映美國對南海的焦慮，因南海是印太戰略樞紐地區，美方擔心大陸一旦控制南海，美國在印太區域的地緣就會被割裂，印太戰略會出現斷層，因此近期不斷派遣軍艦、軍機到南海。

殲-10等 擬進駐三島礁

王雲飛分析，為應對美方對大陸在南海日益嚴重的海空威脅，解放軍可能派出殲-10C、殲-11、運-8巡邏機等機型臨時進駐南沙永暑礁、美濟礁、渚碧礁，進行「中隊」級別部署，以衛南海海疆安全，如美國再進一步加強軍事行動，可能促使大陸在南沙進行長久性艦機部署，及進行頻率如近來繞台巡航般地常態化巡邏，也可能進一步增加反制美方海空基巡弋飛彈的飛彈防禦系統。

針對近來南海軍事動態，中華戰略學會研究員張競表示，美軍機艦在南海硬闖他國島礁周邊海空域，儘管打著「航行自由」招牌，但因並非正常航行所需，純粹是政治表態與軍事示威；但華盛頓到現在還未明白，要證明南海航行自由受威脅，不是派出機艦橫衝直撞「示己之所能」，而是要證明「依法所應能」的航運活動權利上，存在「人之所不能」情事，如此才能獲國際社會支持其立場。

學者籲美 依法正常航行

張競認為，迄今北京調派兵力部署南海是遵循本身軍事指導章法，並非就美軍動態採取因應對抗作為。當前大陸在南海島礁建設與軍事部署完全未影響國際航運活動，因此並沒必要隨美國起舞，擺出因應軍事部署作為，與華盛頓搭唱對抗，反而落人話柄，攪亂南海大局。

(中國時報)