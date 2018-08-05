南沙8島礁 不沉航母環伺太平島

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中國時報
╱台北報導

大陸近年來對其南海掌控島嶼實施吹填作業暨軍事化，已營造出9大人工島嶼，其中有8個都位於南沙群島，並圍繞著我太平島。這8個南沙島礁裡目前有4個高度軍事化，且都擁有機場可供戰機起降；隨著南海局勢及時間演進，大陸將這8個南沙島礁化為海空軍前進基地、「不沉航母」計畫已昭然若揭。

位於西沙的永興島，是解放軍通往南沙群島8島礁重要中轉站，該島機場跑道長3000公尺，一套雷達導航站和4個大型油桶，可作為戰鬥機和加油機的前線基地，供解放軍殲-10、殲-11、殲轟-7、蘇-30MKK戰機、轟-6K轟炸機及伊留申-76、運-20運輸機和鯤龍-600水陸兩棲飛機安全起降，其港口還擁有可停靠5000噸位的船隻碼頭。

位於南沙的美濟礁在吹填作業完成後，已取代西沙永興島成大陸在南海第一大島，面積5.52平方公里，建有一條長3000公尺飛機跑道，並修建譨讓船艦、郵輪等碼頭。

南沙渚碧礁吹填後面積4平方公里，成為大陸在南沙群島中僅次美濟礁的第二大島，面積仍進一步增大中，擁有一條3000公尺長跑道。而近來陸美南海軍事化爭議最大的永暑礁面積排第三，擁有一條長3160公尺跑道，一座航站樓，20個機庫及2個直升機平台，島上建築完全以前線軍事基地設計布局。而上述能在西沙永興島起降的機型，都能在美濟礁、渚碧礁、永暑礁起降。

南沙赤瓜礁機場也已建成，跑道長2000多公尺，可供解放軍各型殲擊機、殲擊轟炸機起降，以上述4島礁為據點做為前線基地，已能讓解放軍空軍威懾力，輻射至整個南海地區，解放軍也已陸續在這些島礁部署電戰設備、紅旗-9等防空武器。

此外，大陸位於南沙的東門礁、南薰礁、華陽礁和安達礁仍在持續擴建；隨南海局勢演進，未來不排除繼續擴建及建設機場跑道，其中安達礁距太平島東邊僅36公里。而大陸位於中沙群島的黃岩島一旦開始吹填擴張，預計將成南海最大島，目前因陸菲關係良好及美國介入，暫時擱置開發，但一旦外交情勢有變，陸方隨時可再建設。

(中國時報)

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