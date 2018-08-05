太平島租美 獨派想挑動陸美衝突

友善列印
中國時報
╱台北報導

綠營智庫先前曾放話研擬將太平島租借給美軍，華南師大教授、國台辦海研中心兼職研究員傅玉能受訪指出，綠營想藉太平島挑動陸美直接對立來改變世界格局，讓台獨主張實現。但美國若真租借太平島，會顛覆整個陸美關係，大陸也會以非和平方式解決台灣問題，因此這只會是綠營的一廂情願。

傅玉能表示，在陸美貿易衝突背景下，綠營認為這是難得的機會，因此想藉太平島議題挑動陸美直接對立。但美國敢不敢承租還是問題，美國若敢租，就代表其「一中政策」是假話，而沒有「一中政策」，陸美間就沒政治基礎，這將顛覆整個陸美關係。

傅玉能說，美軍一旦租借太平島，就是對大陸主權的挑戰，這跟美國海軍陸戰隊進駐台北效果一樣。大陸對此態度很明確，就是美軍出現在內湖、解放軍同樣很快就會出現；內湖如此，太平島亦不例外。大陸只要直接採取強硬「非和平」方式，台灣問題就會反過來變成美國的痛點與負擔。

政大國關中心研究員劉復國認為，民進黨政策顧問裡，確實有些人看法是將太平島租借美國。但這只是帶有政治意識形態想法，在兩岸關係氛圍不佳背景下，大陸對外是不斷強調「一中原則」，租借太平島給美國無疑是挑釁大陸，將帶來災難性後果，美國對此想法也帶有保留。而即使美軍依照《國防授權法》對台實施美艦泊靠，也只會選擇台灣本島，不會選擇被大陸島礁環繞的太平島。

台大政治系副教授張登及受訪指出，綠營智庫釋出向美租借太平島提議，屬於非官方的立場，意在替我政府釋放一種政治訊號，也就是面對陸方近來在各方面施壓，我政府仍有太平島此一還擊的籌碼，也是政府考慮選項之一。但在現階段國際關係環境上，租借太平島給美國並不具備可行性，就跟美國近期雖然通過有關派遣官員來台、軍艦泊台的法案，但現階段仍不會落實執行一樣。

(中國時報)

南沙8島礁 不沉航母環伺太平島 新聞透視－美清楚情勢 租島將引…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。