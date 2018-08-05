太平島租美 獨派想挑動陸美衝突

2018年08月05日 04:10 中國時報 張國威 ╱台北報導 ╱台北報導

綠營智庫先前曾放話研擬將太平島租借給美軍，華南師大教授、國台辦海研中心兼職研究員傅玉能受訪指出，綠營想藉太平島挑動陸美直接對立來改變世界格局，讓台獨主張實現。但美國若真租借太平島，會顛覆整個陸美關係，大陸也會以非和平方式解決台灣問題，因此這只會是綠營的一廂情願。

傅玉能表示，在陸美貿易衝突背景下，綠營認為這是難得的機會，因此想藉太平島議題挑動陸美直接對立。但美國敢不敢承租還是問題，美國若敢租，就代表其「一中政策」是假話，而沒有「一中政策」，陸美間就沒政治基礎，這將顛覆整個陸美關係。

傅玉能說，美軍一旦租借太平島，就是對大陸主權的挑戰，這跟美國海軍陸戰隊進駐台北效果一樣。大陸對此態度很明確，就是美軍出現在內湖、解放軍同樣很快就會出現；內湖如此，太平島亦不例外。大陸只要直接採取強硬「非和平」方式，台灣問題就會反過來變成美國的痛點與負擔。

政大國關中心研究員劉復國認為，民進黨政策顧問裡，確實有些人看法是將太平島租借美國。但這只是帶有政治意識形態想法，在兩岸關係氛圍不佳背景下，大陸對外是不斷強調「一中原則」，租借太平島給美國無疑是挑釁大陸，將帶來災難性後果，美國對此想法也帶有保留。而即使美軍依照《國防授權法》對台實施美艦泊靠，也只會選擇台灣本島，不會選擇被大陸島礁環繞的太平島。

台大政治系副教授張登及受訪指出，綠營智庫釋出向美租借太平島提議，屬於非官方的立場，意在替我政府釋放一種政治訊號，也就是面對陸方近來在各方面施壓，我政府仍有太平島此一還擊的籌碼，也是政府考慮選項之一。但在現階段國際關係環境上，租借太平島給美國並不具備可行性，就跟美國近期雖然通過有關派遣官員來台、軍艦泊台的法案，但現階段仍不會落實執行一樣。

(中國時報)