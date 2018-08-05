新聞透視－美清楚情勢 租島將引戰

2018年08月05日 04:10 中國時報 張國威

隨著陸美在全球貿易及地緣政治的全面競爭，美國開始不斷丟出南海及台海議題，當作與大陸談判籌碼。而深綠陣營看準太平島是南海和台海的連結，欲藉租借太平島探測美方風向，尋機撬動陸美正面衝突，以達台獨目標。但實際上，不論從政治及軍事方面考量，美國都不可能租借太平島，從近期美台互動，就可看出美方及我外交部對此都有清醒認識。

政治方面，大陸視太平島為中國主權領土，美國一旦租借太平島，即代表否定中華人民共和國為中國合法政府，同時承認台灣為國家。也代表美國將毀棄陸美建交基礎：「一個中國政策」，在當前陸美競爭態勢下，勢必引發陸美關係全面惡化及對抗。

軍事層面，誠然美軍的確想在南海擁有固定島礁前進基地，美軍2017年開始在菲律賓5個軍事基地大興土木，為美軍進駐、增強南海存在做準備。太平島本身雖是理想戰機前進轉場基地，但周圍被大陸掌控島礁環繞，大陸控制的美濟礁距太平島130公里、渚碧礁距太平島60公里、永暑礁距太平島170公里。三島礁將太平島圍在中心，且都具備3000公尺長機場，隨時都處於解放軍海空軍火力打擊下；因此太平島軍事威懾價值遠不如美軍航母打擊群在南海巡弋造成的威懾效果。

因此，美國無論政治及軍事層面需要太平島的可能微乎其微，深綠陣營提出這建議，反而陡增美國在陸美關係上的困擾，這從美國助卿羅伊斯訪台當天，外交部主動發布「太平島從未考慮租借外國」聲明就可看出，顯然深綠陣營租借太平島議題已引起美方注意。

隨著大陸崛起，美國介入台海可能性已越來越小。綠營想藉租借太平島挑起陸美衝突、以促成台獨的意圖，注定只是一廂情願，在當前川普奉行保守主義、甚至連駐韓美軍都裁撤背景下，美國才不會為台灣承擔沉痛損失的一方。

(中國時報)