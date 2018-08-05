司改3法躺立院 挨批打假球

2018年08月05日 04:10 中國時報 林偉信 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

去年8月12日蔡英文總統主持司法改革國是會議總結會議，如今將近一年，「司改三法」立法卻受阻。（總統府提供）

去年進行的「司法改革國是會議」總結會議，結束將滿一年，這場由蔡英文總統擔任召集人，卻被不少法界人士批評為一場大戲的會議，最後作成多項決議，但包括國民法官在內的「司改三法」，送進立法院待審卻全部卡關，司改會議的結論過不了立法院，人民期待的司法改革顯然落空，也被質疑司改跳票、打假球。

綠委周春米指出，國民法官相關法案版本都已完成詢答，下會期先開公聽會聽取各方意見，之後進入逐條審查，期待下會期能列為優先法案處理。至於憲法訴訟及大法庭已初審通過，預料下會期就能順利三讀。

國民法官法 盼下會期優先 去年8月12日司改國是會議總結會議，蔡英文總統致詞時指出，現在的制度確實不夠完善，一定要改，後續改革也一定要讓人民有更多參與 ，「讓國民法官走進法庭」。司法院也依照蔡總統的指示，將攸關國民法官的《國民參與刑事審判法》草案、《憲法訴訟法》，及最高法院大法庭等三項，列為優先立法和修法的法案，會銜行政院後送交立法院。

不料，蔡英文最重視的「國民法官」卻在立院受到最大阻力，幾乎所有立委都接到支持陪審制團體的請願書，也因此立委們認為應先召開公聽會討論後，再研議是否推行國民參審制，至於大法庭及憲法訴訟雖然爭議較少，但也未被排入本次臨時會議程，司改修法全跳票。

恐龍、性騷法官 應先改革

綠委尤美女說，國民法官到底要參審制或陪審制，還是有不同看法，如要實行陪審制，必須要有完整配套，參審較逐步，但下會期是預算會期，審查時間有限，如爭議太大恐怕難出委員會，惟應可先討論出一定共識，整合出一個版本。

藍委吳志揚認為，國民法官光是綠營內部都有疑義，下會期要完成修法恐怕有難度。他也指出，司改不一定要朝這種大制度著手，一般人民難懂也無感，應該從淘汰恐龍法官、性騷法官或法律文書白話文等與人民較親近的議題處理，若處理適當，也容易讓民眾找回對司法的信任。

小燈泡之母 懷疑司改承諾

司法院所提修法法案石沉大海，連法務部及相關單位在國是會議中承諾的事項，也遭質疑未落實，小燈泡母親王婉諭在蔡英文邀請下，出任司改國是會議的籌備委員，但1年後她卻懷疑這些司改承諾的真實性，儘管相關單位回應「社會安全網」的說法，但看起來都是口號。

(中國時報)