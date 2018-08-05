離職前挖客戶 A走千萬營業額

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中國時報
／台北報導

原本在大安區某醫美診所工作的40歲楊姓女子，離職前夕疑與別家診所配合，面對上門的貴婦、名媛客戶，誆稱公司另設「VIP分院」，設備較新較好，將眾人偷帶到另家診所，進行埋線、拉皮等手術，還私設公司，盜刷原本要給診所的手術費，日前東窗事發，遭控告涉嫌詐欺、背信等罪嫌，診所指稱楊女至少A走1000多萬營業額，全案正由檢警偵辦中。

受害診所張姓員工指控，楊女4月離職後，某日有名珠寶女富商客戶上門，閒聊間表示：「楊走了，那以後大家做保養，還是去VIP分院嗎？」讓她們聽了一頭霧水。

診所進一步詢問，該名女富商才說出，楊之前都帶她到善導寺附近的另一個地方做手術，強調那裡的設備是全新採購、是「VIP」貴賓才能前往的分院。女富商並指稱，有很多人都曾被楊女帶去那邊。

診所驚覺有異，聯繫楊女曾經手的客戶，才發現有十餘人，在楊女離職前後，都被以「VIP分院」的話術，帶到其他地方做美容，瞞天過海手法十分誇張。

更誇張的是，楊女暗中在外成立一家沒有醫美執照的公司，一名富二代媳婦今年1月、3月時，分別向楊女購買58萬元的課程及產品，楊竟偷帶自行購買的刷卡機刷卡，將其中37萬盜刷到自設的公司，留下21萬多元給診所。

診所指控，楊女這3個月來不斷偷天換日，將公司客人一一帶走，懷疑至少十餘人被騙，花大錢到來路不明的診所動醫美等手術，公司損失的營業額更有千萬元，日前委請律師提出告訴。

楊女警訊時，辯稱帶客人前往時，並未告知是同家診所，「懷疑是客人記錯」。至於盜刷A錢，她表示這是分次刷卡，有些金額還在核對，還沒完全匯進公司，指控不全是事實。警訊後依詐欺、背信等罪送辦。

(中國時報)

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