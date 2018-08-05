新聞透視－司改先入為主 難過民意這關

2018年08月05日 04:10 中國時報 林偉信

去年進行的司改國是會議，長達半年的分組會議討論後作出了多項決議，但也爆發諸多爭議，更有委員退席抗議，甚至連負責審查法案的立委們也不買單，打著改革大旗的司改國是會議，恐因立法程序，面臨18年前首次司改會議不成功的命運。

被時任檢察總長顏大和批評為「一場大戲」的司改國是會議，去年一開始就因不討論廢死的敏感議題，加上陪審、參審爭議未決，總統遴選終審法官遭批評政治干預司法等問題，吵得不可開交，民眾關心的司改議題避而不談，也讓立委批評司改國是會議搞不清人民的需要、優先緩急紊亂。

以終審法官改革為例，分組會議決議將終審法官改為特任官、由總統任命，引發政治力介入司法的批判後，又改為立委可參與遴選終審法官，總統只有形式任命權，但朝野立委一致反彈，司法院只好政策急轉彎，將草案再次修改刪去立委遴選權。

再如人民參與審判制度，支持陪審團體在國是會議中不斷強烈要求討論，但司法院考量國情和國家財政負擔，仍堅持立場，仿效日本推行國民法官參審制。但最後草擬的法案送進立法院，卻面臨擱置命運，立委要求舉辦公聽會後再議，如此結果讓人質疑司改國是會議究竟為何而開?

立法院是制定法律的機關，如果立委們對司改國是會議結論置之不理，司法院、行政院也只能在聯合設置的「司法改革進度追蹤資訊平台」吹吹政績，去年這場如同大拜拜式的司改會議，豈不就是為了騙選票？

(中國時報)