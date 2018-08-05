報復東家出怪招 最高可罰千萬

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中國時報
／台北報導

員工離開原先工作職場，或出於在建立新職場的基礎帶走客戶資料，或基於報復而破壞老東家的電腦，怪招頻頻出現，萬宏國際法律事務所主持律師盧筱筠表示，如果離職員工所為造成老東家損害，不但有民事賠償責任，更可能觸犯刑事犯罪。

盧筱筠說，舉例而言，如員工曾簽署競業條款或保密協定，離職後違反契約內容容，原雇主可依契約內容向職職員工提出民事損害賠償訴訟。

不過，某些離職員工，如醫美、保險、房仲業，再投入相關行業時，為在新職場迅速建立工作基礎，離職前帶走舊雇主客戶資料，盧筱筠說，如是手寫紙本，拿走就犯了竊盜罪；私下影印則觸犯商業秘密法的擅自重製罪，或刑法侵占罪。

如舊雇主的客戶資料是用電腦管理，離職員工私下拷貝，除觸犯商業秘密法，還有刑法妨害電腦使用罪章的「無故取得電磁紀錄罪」；破壞舊雇主電腦，同樣觸犯妨害電腦使用罪。

離職員工使用舊雇主客戶資料就涉犯背信罪，可處5年以下徒刑。如再冒稱成立分公司等名目招攬舊雇主的客戶，還有詐欺罪責。

盧筱筠強調，最高法院過去的判決，認為客戶資料是屬營業秘密；營業祕密法2013年修法增加刑事責任後，可處5年以下徒刑，還有併科罰金最高1000萬元，所以比刑法背信、竊盜、侵占等罪刑責要重，換言之，私下取走舊雇主的客戶資料，除民事賠償，還有刑責，想出怪招的離職員工務必三思。

(中國時報)

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