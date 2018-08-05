失火躲廁所 八里母子2死1傷

新北市八里區華峰三街4日上午發生火警，火勢從5層公寓的2樓向上竄燒，住在3樓的母子3人躲在廁所，被濃煙嗆昏失去呼吸心跳，送醫急救後仍釀成2死1傷。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市八里區華峰三街一處公寓4日發生二死四傷火警，住3樓的陸配楊暉和兒子陳昱安、陳昱中錯躲廁所，送醫後陳昱安恢復生命跡象；楊暉、陳昱中母子不治，另有3人輕重傷。外出種菜返家卻驚見妻兒死於火災的陳良波，面對突如其來的噩耗悲痛不已，警消研判，起火點疑為2樓神明桌，起火原因仍待釐清。

警方調查，該棟5層樓公寓為陳姓家族所有，陳家姊姊住1樓、58歲長兄陳良春與妻兒3人同住2樓、51歲弟弟陳良波則與44歲陸配楊暉及16歲長子陳昱安、13歲次子陳昱中同住3樓；4、5樓出租。

昨日上午7時許，陳良春外出做水泥工，陳妻也在燒香拜拜後出門辦事，不久神明桌竄出火煙，火勢迅速從陽台延燒至3樓，陳良春的34歲兒子陳立峰從睡夢中驚醒逃生，全身45％燒燙傷，送醫後無生命危險。

住在3樓的楊暉、陳昱安、陳昱中母子3人驚醒時，熊熊火勢已籠罩大門和前陽台，母子3人倉皇中躲進封閉式廁所，並未逃往另間有對外窗連接後陽台的廁所待援，以致母子3人慘遭濃煙嗆昏，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後陳昱安恢復生命徵象，但楊暉、陳昱中母子不治。

據了解，楊暉與兒子感情非常好，常在社群網站分享兒子倆音樂表演、練習的影片，還驕傲分享兒子學跆拳道的成果，封面照也是一家人開心出遊的合照，這場突如其來的大火燒毀甜蜜家庭，更讓逃過一劫的男主人傷心欲絕。

(中國時報)

報復東家出怪招 最高可罰千萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。