失火躲廁所 八里母子2死1傷

2018年08月05日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市八里區華峰三街一處公寓4日發生二死四傷火警，住3樓的陸配楊暉和兒子陳昱安、陳昱中錯躲廁所，送醫後陳昱安恢復生命跡象；楊暉、陳昱中母子不治，另有3人輕重傷。外出種菜返家卻驚見妻兒死於火災的陳良波，面對突如其來的噩耗悲痛不已，警消研判，起火點疑為2樓神明桌，起火原因仍待釐清。

警方調查，該棟5層樓公寓為陳姓家族所有，陳家姊姊住1樓、58歲長兄陳良春與妻兒3人同住2樓、51歲弟弟陳良波則與44歲陸配楊暉及16歲長子陳昱安、13歲次子陳昱中同住3樓；4、5樓出租。

昨日上午7時許，陳良春外出做水泥工，陳妻也在燒香拜拜後出門辦事，不久神明桌竄出火煙，火勢迅速從陽台延燒至3樓，陳良春的34歲兒子陳立峰從睡夢中驚醒逃生，全身45％燒燙傷，送醫後無生命危險。

住在3樓的楊暉、陳昱安、陳昱中母子3人驚醒時，熊熊火勢已籠罩大門和前陽台，母子3人倉皇中躲進封閉式廁所，並未逃往另間有對外窗連接後陽台的廁所待援，以致母子3人慘遭濃煙嗆昏，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救後陳昱安恢復生命徵象，但楊暉、陳昱中母子不治。

據了解，楊暉與兒子感情非常好，常在社群網站分享兒子倆音樂表演、練習的影片，還驕傲分享兒子學跆拳道的成果，封面照也是一家人開心出遊的合照，這場突如其來的大火燒毀甜蜜家庭，更讓逃過一劫的男主人傷心欲絕。

(中國時報)