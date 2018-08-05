新竹縣寶山鄉－選用少見白肉魚 吸饕客嘗鮮

「佳禾日式炭燒」食材新鮮，老闆每2、3天就親自到宜蘭帶回最新鮮特殊的魚貨。（邱立雅攝）

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中國時報
（邱立雅）

新竹縣寶山鄉「佳禾日式炭燒」老闆鍾智傑是7年級生，因在台北、日本都有豐富料理經驗，8年前回到家鄉開店，還在宜蘭大溪漁港建立人脈，每2、3天都能帶回新鮮特殊魚貨，讓店內常出現「驚喜」料理，吸引大批死忠饕客。

鍾智傑除了選用寶山鄉在地蔬果外，所有海鮮食材也堅決不用養殖魚類，每道料理幾乎都是他去宜蘭大溪漁港帶回的新鮮魚貨。鍾智傑說，東海岸有來自日本的黑潮，漁獲資源豐富，且龜山島屬活火山，物種繁多，是最棒的食源寶庫。

有別一般日式料理店多半販售紅肉的鮭魚、鮪魚、旗魚，鍾智傑的店裡反而以大量的白肉魚如小肌魚、黃雞魚、剝皮魚等為主力，這些光是名字就充滿新鮮感的特殊魚種，搭配柚子胡椒、食用花、辣蘿蔔泥等調味，讓許多客人一吃成主顧。

鍾智傑還選用越光米來做壽司米，溫度特別控制在37度左右，採用特殊隔水鍋保溫米飯，讓溫度與人體體溫一致，吃下去最順口。他認為，白生肉魚味道清淡，米飯的調味偏向中性，才能吃出生魚最原本的滋味。

地址：新竹縣寶山鄉明湖路57號

電話：（03）5200660

營業時間：上午11點半至下午2

點、下午5點半至晚間9點，不定期公休

售價：握壽司套餐880元起跳

(中國時報)

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