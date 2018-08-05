新北市淡水區－道地日式 堅持現點現捏

2018年08月05日 04:10 中國時報 譚宇哲 ）

新北市淡水區經營21年的老店「壽司屋」，標榜道地日式口味與極頂新鮮食材，多達近20種握壽司在資深師傅的巧手下現點現捏，送入口中的壽司飯粒Q彈、海鮮及配料質地鮮美，口口吃得出食材原味，讓吃過的客人回味無窮，一試成主顧。

53歲老闆鄭巧德投入日本料理業35年，在大台北地區數十家日本料理店歷練，還曾擔任西華飯店日本料理技術顧問，32歲時告別原本擔任主廚的日本料理店自行創業，由於對食材講究、親力親為，店面在競爭激烈的淡水老街屹立不搖21年，樹立好口碑。

鄭巧德說，除進口食材外，其餘食材幾乎都是當天到市場現挑現買，並以不同溫度保存不同食材，例如黑鮪魚以0下50度溫度，達到最佳保鮮。

醋飯則是壽司的靈魂之一，店內選用來自台東的台梗9號米，黏性足、Q彈度夠，微保溫後以適當手勁捏握，保有微溫且入口即化的口感。

除了菜單上的豆皮、煎蛋、蝦黃、比目魚、海膽、星鰻等9種，店裡還有多種無菜單料理，包括鰤魚、尖梭魚、鯡魚卵等，更可請師傅推薦季節限定新鮮食材的私房料理，全都現點現捏，價格高貴不貴。

地址：新北市淡水區公明街87號

電話：（02）26292873

營業時間：上午11點半至下午2點、下午5點至晚間9點，周一公休

售價：各類握壽司80元至250元，鰤魚100元、尖梭魚60、鯡魚卵80元、比目魚100元、蝦黃80元

(中國時報)