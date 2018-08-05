新北拚觀光 前進越南簽MOU

2018年08月05日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市副市長李四川率隊前往越南行銷新北旅遊，促成新北市民宿、溫泉協會與胡志明市飯店協會簽署合作備忘錄，未來將創立觀光資源連結平台，共創台越雙邊旅遊合作與觀光資訊交流，加速雙方互訪人次達150萬目標。

創觀光資源連結平台

新南向政策推動後，新北市瞄準東南亞目標市場，連續2年赴泰國推廣旅遊。這次由李四川率隊前往來台旅客高成長的越南推廣新北市旅遊，3日在越南胡志明市最具人氣的高級購物中心SAIGON CENTRE推出推廣活動，找來電音三太子，以及越南長榮航空代言人Dong Nhi現身表演，分享來台拍攝的美景。

李四川也與長榮航空發言人柯金成示範製作新北招牌甜品芋圓冰。李四川表示，市府整合民宿、溫泉、手信坊、鮮芋仙及多美旅行社一同參與，讓民眾近距離感受新北市獨特魅力，有信心達成越南來台旅客倍增成長。

邀越南部落客掀熱潮

李四川說，本次活動也促成新北市民宿、溫泉協會與胡志明市飯店協會簽署合作備忘錄，未來將加強雙方業者緊密合作與觀光資訊交流，擴大兩地旅遊深度與廣度，加速雙方互訪人次達150萬目標。

新北市觀旅局說，越南社群網路使用相當盛行，不論任何年齡都喜歡吃美食、拍攝網美照，為號召更多越南旅客赴新北旅遊，7月起陸續接待越南人氣部落客走訪新北主題景點，期望藉由網路發酵，掀起來台旅遊熱潮，吸引更多遊客一起來探索新北市。

(中國時報)