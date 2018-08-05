陳學聖看板秒換 掀茶壺風暴

大溪慈康觀光陸橋的選舉看板原來是國民黨籍市議員李柏坊與同黨桃園市長參選人陳學聖的合影，但突然換看板內容，引起同黨、同選區的市議員楊朝偉批評。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

國民黨籍桃園市議員楊朝偉在臉書上抨擊同黨同選區的市議員李柏坊，換掉與桃園市長參選人陳學聖的合影選舉看板，質疑李柏坊怕影響選情，當起牆頭草。但陳學聖則說，「誤會大了！」強調看板是自己陣營懸掛，會換掉是希望讓民眾更明白自己的政見。

李稱看板沒出一毛錢

李柏坊表示，之前的看板「自己一毛錢都沒出！」也沒有要求換掉合影看板，「楊朝偉要怎麼說，就給他去說。」但他也建議，陳學聖的看板位置佳，應該懸掛跟大溪有關的政見。至於未來是否懸掛跟陳學聖合影的看板？他則四兩撥千金，「看板如果放在適當的地方，對大家都有幫助，若放在不對的地方，對大家都沒幫助。」

陳陣營改掛 與李無關

楊朝偉表示，日前在大溪慈康觀光陸橋旁邊，有面陳學聖與李柏坊的合影看板，但掛沒幾天就悄悄換掉。

楊朝偉質疑，李柏坊擔心與陳學聖合影的看板，會影響自己的選情，李柏坊陣營的人士才會要求火速換掉看板，「這樣的國民黨參選人，還需要敵人嗎？」楊朝偉也批評，李柏坊沒有氣魄，是「牆頭草、西瓜派」。

楊朝偉又說，此次陳學聖參選，雖然外界不看好，也有議員力挺，發揮小雞扛母雞的精神。但也有小雞只顧自己，「跑到老鷹底下去！」暗指李柏坊與桃園市長鄭文燦交好，他又說，若覺得陳學聖不好，就應該離開國民黨。李柏坊行為，也讓國民基層黨員氣餒。

但對於楊朝偉猛烈炮轟，陳學聖則說，「誤會大了！」該處看板是自己陣營懸掛，與李柏坊沒有關聯。之所以會換掉，是因為該塊看板位置好，才會希望打出自己的政見，讓大溪民眾更了解陳學聖。

(中國時報)

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