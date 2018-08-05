照顧身障老兵 獲頒模範父親

台中市北屯區86歲模範父親唐存忠（左），曾長期照顧身障老兵食宿，陪同兒子說，爸爸行善對他們是最好身教。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

「家人有飯吃，受我援助的老兵也不會餓著！」國小老師退休的86歲唐存忠，即使經濟不闊綽，仍提供無家可歸的身障老兵吃住，自己單親還教出優秀子女，奉獻大愛，今年獲選為模範父親，4日接受台中市長林佳龍頒獎表揚。

無私奉獻 成為鄰里楷模

北屯區模範父親唐存忠已86歲，從教職工作退休後，一直熱心公益、關懷弱勢，曾提供附近無家可歸的身障老人飲食及住宿長達3年，無私奉獻大愛，成為鄰里楷模。

家住大坑的唐存忠說，921大地震時有很多人屋倒人傷，他的房子空間有限，還提供給身障老人住，其中包括2名老兵，1人斷腿，另1人手臂受傷，自己是山東人，1949年來台，這些人雖然不是山東同鄉，在台灣有緣認識，「伸出援手，我做得到！」。

父親節將屆，台中市社會局4日舉辦「與市長有約」活動，林佳龍感謝每位爸爸撐起家中支柱。林佳龍說，每年父親節致詞的話，都是他自己想出來的，今年以「父愛如光」為題，父親就像陽光一樣，給我們許多生命能量，希望子女以感恩的心，把愛傳出去。

陳玉舒捐肝救父 孝行感人

「每位模範父親背後都有感人故事！」林佳龍表示，有些父親退休了，把自己的父愛分享給更多人，到食物銀行、長青學苑當志工，協助做環保回收，他期待子女們有空多擁抱父親，說一聲「我愛你」，相信每個父親都會很欣慰。

童綜合在88節前夕舉行器官捐贈祈福活動，4日聚集13個器捐家庭分享愛，不少兒女捐肝救父，孝行感人，身為護理師的陳玉舒苦勸數年，終獲罹患肝病的父親點頭接受！醫療副院長吳肇鑫醫師表示，童綜合迄今已完成35例肝臟移植，5年存活率高達82.5％。

(中國時報)

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