張博雅夫出書 涂蕭黃都捧場

紀展南醫師（左）與監察院長張博雅（右）出書曬恩愛。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

監察院長張博雅的夫婿紀展南醫師，用腳及筆記錄地方人事及風情，出書《南北走走、東西瞧瞧》第2輯，4日新書發表會，嘉義市長涂醒哲、市議長蕭淑麗、前嘉義市長黃敏惠都出席，3位選將異口同聲推崇張博雅，但面對年底選戰，張博雅笑稱「今天不談政治」。

《南北走走、東西瞧瞧》一書共有102篇短文，一半以上出自紀展南之文筆，另有10餘位文友執筆，考試院長伍錦霖作序，全書記錄旅遊台灣各地的見聞、美食、嘉義的人事物等內容，如地方采風錄，由張進通許世賢教育事務基金會出版。

83歲紀展南是美食通，愛吃美食，也喜歡下廚做料理，他說，自已調製滷包、用台灣紅茶煮茶葉蛋，供不應求，原本打算到大陸賣茶葉蛋，但兩岸關係丕變，不賣了，送人吃免費的，5年來送出2萬多顆茶葉蛋，他每天吃2顆蛋養生。

自製滷包 吃茶葉蛋養生

紀展南在鈺通飯店辦簽書會，許多嘉義親友參加，張博雅擔任嘉義市長時期的舊部、現任市府官員及友好議員都參加，紀展南致詞時幽默風趣，張博雅笑容可掬，夫妻倆台上曬恩愛，場面熱鬧溫馨。

老饕紀展南 下廚難不倒

嘉義市長3選將都出席，涂醒哲推崇張博雅樹立嘉義民主政治的標竿，蕭淑麗稱讚張博雅在各方面的傑出表現是嘉義之光，黃敏惠也讚揚張博雅超越黨派，為民主聖地立下楷模。

(中國時報)

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