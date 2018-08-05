鳳梨保險 農盼納天災、病蟲害

2018年08月05日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

農民靠天吃飯，農業保險能幫農民分攤風險、減少損失。繼水產及蓮霧保險後，屏東縣政府與農委會金融局合作推動鳳梨保險，以區域收穫型規畫設計。不過座談會後，農民期盼鳳梨保險能將天災、病蟲害納入，提高投保意願。

6鄉試辦 先行辦座談

屏東鳳梨產量占全國3成以上，鳳梨保險初步以區域收穫型來設計，針對主產區內埔、高樹、萬巒、長治、新埤、枋寮6鄉試辦，以6鄉5年平均產量當基準，農民可選擇90％或95％保障收穫量，若平均產量低於保證收穫量時就會理賠。

為了了解保單是否符合農民所需，縣府和農金局下鄉舉辦座談會，邀請產區鄉鎮農會、合作社場代表，針對規畫的鳳梨保險內容意見交流，聽取建議進行調整，希望讓農民獲得更多、更實質的保障。

銀獅青果生產合作社洪華進表示，鳳梨生產過程長達530多天，生產過程可能遇到天災或病蟲害，產量可能未減少但品質受損，影響農民收入。希望保單規畫設計也能將天氣納入考量，這樣農民投保意願將提高。

縣府農業處長黃國榮說，農業保單分為天氣指數型、區域收穫型、災害連動型，目前已在屏東開賣的水產和蓮霧保險都屬天氣指數型。鳳梨保險由農金局主導規畫，縣府也建議納入天氣指數，其優點是理賠標準明確、理賠速度快，不會有太多爭議。

水產保險 2周就理賠

像去年推出的水產保險，開始只有13張保單，沒想到投保後不久就遇到豪雨，保險公司2周內就完成理賠，投保漁民都拿到錢。極佳效率讓其他漁民群起投保，今年增加到55張保單。

(中國時報)