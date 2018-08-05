葉教授告別式 2000人送行

2000餘名心海羅盤家族成員4日為葉教授送行。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

本名葉耀星的葉教授，因主持心海羅盤聲名大譟，日前因大腸癌病逝，2000多名心海羅盤家族成員，4日上午前往寶山鄉的彌陀博物大院，送他最後一程。國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、立委王金平、前國民黨主席吳伯雄等，親赴現場致意。

心海羅盤善知識文教基金會發言人王義文表示，葉教授有交代，希望用開心的方式，讓心海羅盤家族成員，陪他走完最後一程，成員們也紛紛寫下一句話留念。約有2000餘名成員自全台各地前往寶山鄉，有成員感謝葉教授對他人生有正面影響，不過他講的道理「要自己體悟」；也有人分享，聽葉教授的演講，讓他變得比較善良；也有人說「就是想再來看看他」，聽最後一次演講。

葉教授本名葉耀星，出身自屏東鄉下，其兄葉耀鵬曾任立委、監委，而葉教授本人學歷不高，卻也因人生歷練、自學，而發展出獨到的人生哲學，以電視、廣播節目「心海羅盤」而聲名大譟，並以思想引導為使命，成為不少觀眾、聽眾的心靈導師，當紅時期還有演藝人員如宏都拉斯模仿「ya教授」而成名。

葉教授在不少節目擔任主講，談論範圍廣泛，影響力大，也曾赴陸演講，不過葉教授曾因販售能量水，引發爭議，逐漸淡出螢幕，他日前因大腸癌病逝，享壽66歲，4日在寶山鄉的彌陀博物大院舉辦告別式。

(中國時報)

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