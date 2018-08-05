新港白鐵傢私虎 百年風華再現

尚待修護的百年白鐵精雕「傢私虎」。（張亦惠攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣新港鄉公所受邀10月赴日參加 「飛驒市．新港鄉交流展演會」， 4日適逢戲神西秦王爺壽誕，新港奉天宮特地將預備打包運送至日本展演的多件文物，包含北管舞鳳軒等從未展示、尚待修護的百年白鐵精雕「傢私虎」，展現於奉天宮大殿，搭配舞鳳軒北管團的現場演奏，氣勢磅礡。

以白鐵精緻雕工製作、頂上雕一隻優美鳳凰的「傢私虎」，據專家鑑定，研判是已故白鐵大師施能火作品，但因年代久遠，主結構鏽損，目前極需具修護能力的藝師來協助，希望在前往日本展出之前修復完成，再現風華。

新港舞鳳軒團長陳朝江說，早期北管劇團需具備相當的規模，才會有資金製作傢私虎，一般會懸掛嗩吶、笛類及胡琴，宣示意味濃厚，通常表示該軒社藝員對樂器造詣相當高。

新港奉天宮董事長何達煌表示，這是奉天宮首度將重要文物，運往日本飛驒古川展覽，除了「傢私虎」外，此次展覽中的「精雕花籃鼓架」恰巧與古川祭中「屋台」互相輝映，可說是兩文物的跨海歷史對話，也讓兩地人民加深認識彼此文化。

新港鄉長林茂盛指出，為了10月到友好的飛驒市展演，由新港奉天宮鼎力相助，新港文教基金會負責策展與編導，包含金雕大師吳卿、剪黏交趾大師陳忠正與謝東哲、木雕大師楊永在、書法大師陳世憲；新港的香藝、茶藝、新港飴、花果酥等特色產品，共同組織百人展演團隊，將以「新港迎媽祖」為主題，讓日本朋友了解新港在地文化。

(中國時報)

馬拉桑喝啤酒 東埔溫泉熊幸福 高雄遊戲周登場 持續挺新創

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。