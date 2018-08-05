新港白鐵傢私虎 百年風華再現

2018年08月05日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣新港鄉公所受邀10月赴日參加 「飛驒市．新港鄉交流展演會」， 4日適逢戲神西秦王爺壽誕，新港奉天宮特地將預備打包運送至日本展演的多件文物，包含北管舞鳳軒等從未展示、尚待修護的百年白鐵精雕「傢私虎」，展現於奉天宮大殿，搭配舞鳳軒北管團的現場演奏，氣勢磅礡。

以白鐵精緻雕工製作、頂上雕一隻優美鳳凰的「傢私虎」，據專家鑑定，研判是已故白鐵大師施能火作品，但因年代久遠，主結構鏽損，目前極需具修護能力的藝師來協助，希望在前往日本展出之前修復完成，再現風華。

新港舞鳳軒團長陳朝江說，早期北管劇團需具備相當的規模，才會有資金製作傢私虎，一般會懸掛嗩吶、笛類及胡琴，宣示意味濃厚，通常表示該軒社藝員對樂器造詣相當高。

新港奉天宮董事長何達煌表示，這是奉天宮首度將重要文物，運往日本飛驒古川展覽，除了「傢私虎」外，此次展覽中的「精雕花籃鼓架」恰巧與古川祭中「屋台」互相輝映，可說是兩文物的跨海歷史對話，也讓兩地人民加深認識彼此文化。

新港鄉長林茂盛指出，為了10月到友好的飛驒市展演，由新港奉天宮鼎力相助，新港文教基金會負責策展與編導，包含金雕大師吳卿、剪黏交趾大師陳忠正與謝東哲、木雕大師楊永在、書法大師陳世憲；新港的香藝、茶藝、新港飴、花果酥等特色產品，共同組織百人展演團隊，將以「新港迎媽祖」為主題，讓日本朋友了解新港在地文化。

(中國時報)