高雄遊戲周登場 持續挺新創

「高雄遊戲周」4日系列活動開跑，匯集國內外遊戲產業人才，可望吸引產業進駐港都。（柯宗緯攝）。

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中國時報
／高雄報導

每年盛夏遊戲產業盛事「高雄遊戲周」4日開跑，匯集6國、逾200名國內外遊戲開發者，齊聚高市數創中心，活動舉辦5年來，規模從台灣擴及日本、亞太，乃至世界等遊戲圈，更吸引日商STS、Toydea、J.O.E等進駐高雄，成為外商海外開發前哨站。

今年遊戲周主題「獨立開創永恆‧創新成就經典FUN game ever‧TECH indie forever」，鼓勵開發原創性，如同正推動城市轉型的高雄也持續創新，攜手產業界打造明日高雄。經發局長李怡德表示，今年邀請巴西、新加坡、日本和台灣等優秀開發者分享經驗「國際遊戲交流論壇」、20組菁英新銳展出年度力作，並提供體驗試玩「獨立遊戲邀請展」。

李怡德提到，現場展出經典遊戲及設置懷舊紅白機對打「復古電玩暨電競客廳」，以及陸續將登場遊戲開發工作坊、DAKUO Game Jam遊戲創作營等促進遊戲人才技術提升、產業交流系列活動，相信對高雄遊戲產業人才、企業、社群發展將有所助益。

李怡德指出，高雄數位內容產業聚落蔚然成形，自100年至107年6月底，高市數位內容業者從46家成長到234家，累計投資金額也從3.2億元成長至119.24億元，並創造近1萬個就業機會。高雄會持續挺新創，希望有更多開發團隊能陸續落腳港都。

(中國時報)

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