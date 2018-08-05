病人沒有等待 林欣榮和時間競賽

花蓮慈濟醫院院長林欣榮（張祈翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮是國內腦神經外科權威，投注幹細胞再生醫療及惡性腦瘤標靶新藥的創新研究20多年，擁有多達40項國際專利。描寫他學醫、從醫、創新醫學歷程的新書《盤山過嶺－林欣榮教授創新之路》4日發表，林欣榮也在書中透露，源源不的絕的創新能量，是因為他深知病人的生命沒有「等待」兩個字，這一場和病魔的時間競賽，也是他20年來不斷帶領團隊往前跑的動力。

林欣榮故鄉在台南，當年在水利會擔任工程師的父親希望他繼承父業，但他熱愛生物科學，且景仰回故鄉將軍開診所造福鄉民的黃清舞醫師，違背父親期望，報考公費的國防醫學院醫學系，並以第一名優異畢業，毅然選擇最具挑戰性的科別神經外科。

他跟著當時三軍總醫院神經外科權威施純仁教授，除了臨床還做研究，之後拿到國科會獎學金赴美，在紐約州立大學攻讀神經外科及生理學博士，1989年完成學業歸國，投入藥物研發及細胞移植等領域。

林欣榮帶領的研究團隊在幹細胞再生療法、惡性腦瘤治療與相關領域新藥研發有許多突破性的研究，他也是開創台灣將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人，也是全球第一位將自體周邊血幹細胞運用在腦中風治療臨床試驗的神經醫學專家。由於在創新醫學的傑出成就，林欣榮在國內外獲多項殊榮，包括去年榮獲第14屆國家新創獎。

《盤山過嶺》昨在松山文創園區辦新書發表，林欣榮分享生命歷程，充滿感恩，也不忘提醒親朋好友要顧好健康。

(中國時報)

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