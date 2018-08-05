爭取年輕選票 新秀各顯神通

2018年08月05日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

把握周休假期，參選台中市議員的新秀紛紛爭取選民目光。第13選區參選人林德宇邀小青蛙劇團演出《糖果屋》，吸引上千人觀賞；第3選區林孟令則變身為在地老司機，帶領新住民孩子認識龍井區特色；而第10選區柯貞竹走進市場、響應「愛家公投」連署活動。

由立法院副院長蔡其昌發起、企業贊助舉辦的「幸福親子藝文季」首度跨入屯區，4日在兒福館演出，以大型人偶互動，透過繽紛的糖果與清脆可口的餅乾、巧克力等建造的七彩糖屋，吸引孩童目光，並融入蛀牙蟲角色，教導孩童認識衛生保健觀念。

身為2個孩子的爸爸，林德宇說，他很在意孩子的成長與學習環境，未來盼能打造大里、霧峰的親子親善環境，改善公園遊憩設施、媒合兒童相關表演團體演出等相關軟硬體設施。蔡其昌則強調，以往親子藝文季多在海線舉辦，首度跨區到屯區，未來希望越辦越盛大。

同樣鎖定青年選票，林孟令特別變身為「在地老司機」，帶領台中市大肚山新住民關懷協會的大人、小孩，走訪龍井區福建宮、南寮登山步道與龍目井等景點，活動現場歡笑聲不斷。

第10選區參選的柯貞竹4日走訪帶五市場拜票，特別參加「愛家公投」連署，她表示，家庭是孩子成長的堡壘、更是社會安定基礎，為了下一代，決定站出來。

(中國時報)