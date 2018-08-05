中強光電愛棒球 扎根基層

2018年08月05日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

中強光電4日在吳鳳科大熱血展開「箇中好手．強棒出擊」計畫，正式贊助嘉義縣秀林國小棒球隊每年25萬元經費，捐贈儀式會後，中強光電壘球隊與秀林國小棒球隊，進行一場「叔叔對上小朋友」的友誼交流賽，戰況激烈，最後中強光電以5比3小勝，畫下完美句點。

秀林國小校長賴耀男說，13年前，由一群熱愛棒球運動的老師及學生，積極籌畫組成秀林國小棒球隊，學生人數雖不多，每年仍舉辦「秀林之星選秀會」，挑選熱愛棒球運動的學生加入，曾打進全國前8強，實屬不易。

棒球隊總教練林昶延表示，因球隊高達73%的小小球員來自弱勢家庭，雖有嘉義縣政府「棒球扎根計畫」的支持，但在營養費、移地訓練費、器材費及教練費上仍需資金挹注，感謝中強光電，讓孩子們能無後顧之憂地放心打球。

中強光電副總經理兼壘球隊隊長許年輝說，自己是嘉義民雄在地人，熱愛棒球，年初時得知，秀林國小棒球隊原先的企業贊助因故中斷，便實地拜訪，擬定贊助計畫，希望公司的贊助，讓孩子擁有更充足的資源。

會後舉行的友誼交流賽，由中強光電壘球隊對上秀林國小棒球隊，雙方激戰2小時，最終中強光電以5比3小勝，許年輝說，為了這次的交流賽，很多球員都於賽前特別加強練習，絲毫不敢輕敵。

(中國時報)