中強光電愛棒球 扎根基層

中強光電壘球隊與秀林國小棒球隊比賽結束後合影。（張亦惠攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

中強光電4日在吳鳳科大熱血展開「箇中好手．強棒出擊」計畫，正式贊助嘉義縣秀林國小棒球隊每年25萬元經費，捐贈儀式會後，中強光電壘球隊與秀林國小棒球隊，進行一場「叔叔對上小朋友」的友誼交流賽，戰況激烈，最後中強光電以5比3小勝，畫下完美句點。

秀林國小校長賴耀男說，13年前，由一群熱愛棒球運動的老師及學生，積極籌畫組成秀林國小棒球隊，學生人數雖不多，每年仍舉辦「秀林之星選秀會」，挑選熱愛棒球運動的學生加入，曾打進全國前8強，實屬不易。

棒球隊總教練林昶延表示，因球隊高達73%的小小球員來自弱勢家庭，雖有嘉義縣政府「棒球扎根計畫」的支持，但在營養費、移地訓練費、器材費及教練費上仍需資金挹注，感謝中強光電，讓孩子們能無後顧之憂地放心打球。

中強光電副總經理兼壘球隊隊長許年輝說，自己是嘉義民雄在地人，熱愛棒球，年初時得知，秀林國小棒球隊原先的企業贊助因故中斷，便實地拜訪，擬定贊助計畫，希望公司的贊助，讓孩子擁有更充足的資源。

會後舉行的友誼交流賽，由中強光電壘球隊對上秀林國小棒球隊，雙方激戰2小時，最終中強光電以5比3小勝，許年輝說，為了這次的交流賽，很多球員都於賽前特別加強練習，絲毫不敢輕敵。

(中國時報)

爭取年輕選票 新秀各顯神通 跳票風波 大八：餐券仍可使用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。