跳票風波 大八：餐券仍可使用

2018年08月05日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

大八餐飲集團爆發跳票風波後，4日高雄博愛店正常營業，用餐依舊爆滿人潮，雖未見退單潮，但有網友憂心財務不穩，餐券變白紙，醞釀退餐券。對此，大八業者強調，要消費者放心，權益不受影響，餐券仍可正常使用，倘若要退券可循相關機制洽詢。

外傳大八跳票近億元，業者未證實真實數目，但認了確有跳票一事。業者不諱言拓展速度過快所致，北上展2家店鎩羽而歸，3年前還在小港斥資上億元，打造婚宴會館、中央廚房、辦公室，無奈工業用地尚未變更，資金被套牢，營運遙遙無期。

大八日本料理四維店則將於15日吹熄燈號，業者解釋，租約到期，加上大環境景氣不佳，近30名員工工作權不受影響，會調派至其他事業體。集團將調整營運方針，原先日本料理將進駐博愛店2樓，重新開張。高市勞工局則說，內部協調算和諧，迄今無員工投訴。

前天大八驚爆周轉困難，消費者人心惶惶，有網友說「要趕緊把餐券花掉」，也有人手邊有一大堆券急著想要退。多名網友點出，「大八自助餐部分不夠精緻，要多加點油，否則後起之秀這麼多，很容易被市場淘汰。」

昨大八博愛店仍有多組喜宴、自助餐人潮絡繹不絕，絲毫不受負面新聞影響，業者也說未現大量退單潮，消費者反而送暖打氣。大八集團內部流傳訊息「大八不會跑！我們是左營區耕耘者，怎能捨棄高雄這麼可愛、吃大八長大的民眾！我們一起一掃客人的疑慮！」

(中國時報)