防登革熱 葉惠青帶隊巡查

新北市副市長葉惠青4日率隊前往新莊瓊林里巡查孳生源，總動員防治疫情擴大。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市新莊瓊林里新增第6例登革熱本土病例，新北市府除早已投入上千人防疫，副市長葉惠青4日更率副祕書長蕭旭岑、衛生局長林奇宏等人前往瓊林里巡查1300戶孳生源與衛教宣導，呼籲民眾定時清除孳生源，若被發現積水容器，最高恐被罰1萬5000元以下罰鍰。

新北市新莊區瓊林里自7月10日出現第1例本土登革熱病例後，迄今已確診第6例，第6例是瓊林里的73歲男子在7月30日開始出現頭痛、肌肉痛、噁心嘔吐、腹瀉及白血球減少等症狀，8月3日晚間確診，目前住院中，狀況穩定。

此群聚事件具高度地緣相關，但市府不敢輕忽，總動員4日由葉惠青率領蕭旭岑、林奇宏、環保局副局長張旭彰及新莊區長李政勳，前往瓊泰市民活動中心，召集區公所、衛生局所、清潔隊及警察局，巡查瓊林里共約1300戶家戶孳生源巡查與衛教宣導。

衛生局疾病管制科長許玉芬指出，新北市目前6例本土確診病例都出現在新莊瓊林里，第6案距離第3案的住家約200公尺，近期無出國旅遊史，主要活動地為住家附近。

許玉芬說，因蚊子會移動，目前除瓊林里，新莊全區都已大規模清除環境孳生源、預防性投藥及清潔消毒等緊急防治工作，市府也已在瓊林里活動中心設置篩檢衛教戰，上午跟下午都有醫護人員進駐，民眾若出現症狀可立即前往，周遭診所與醫院也備有快篩試劑，希望將潛伏期縮短，防治疫情擴大。

林奇宏強調，出現6例登革熱病例，民眾如未依政府通知或公告配合清除孳生源，經查核發現積水容器者，將依傳染病防治法第70條規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

(中國時報)

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