查獲越女賣淫 貌似韓星

神似韓星孫藝珍的越南籍女服務生。（曹明正翻攝）

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中國時報
／高雄報導

新興區七賢路美容坊豔名遠播，轄區警方查獲神似韓星孫藝珍的越南籍女服務生與男客性交易，2人一絲不掛被逮，越女以觀光名義來台不到1個月，全套收費2600元，連同美容坊負責人，訊後分別依社維法及妨害風化送辦。

新興警分局中山三所搜索時，在美容坊02包廂查獲37歲呂姓男客與女服務生魚水交歡，因為警方突然取締，2人來不及完事，光著身子、屁股被抓，29歲女服務生一開口才知她是越南籍，以觀光名義來台還不到1個月。

警方隨後在垃圾桶查獲使用過保險套、潤滑液等證物，讓2人百口莫辯，被帶回派出所後，越女穿著露胸粉色細肩洋裝，因為臉蛋姣好、皮膚白晢，旁人覺得像極了韓國女星孫藝珍，警方並傳喚51歲黃姓負責人到案。

由於越女坦承以全套40分鐘、2600元賣淫，黃男也承認容留性交易營利，並與女服務生拆帳，女方實得2000元、他拿600元，訊後黃男因媒介色情，被以刑法妨害風化送辦，女服務生及男客則以社會秩序維護法裁罰。

警方表示，為展現取締決心，將透過「第三方警政」作為，把美容坊違法、違規情節函請市政府工務局、經發局等相關權責機關聯合稽查，並呼籲業者協助淨化社會治安、維護善良風俗，切勿心存僥倖、以身試法。

(中國時報)

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