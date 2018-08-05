與化療對抗 退休師畫出新生命

曾韻玲獲獎的作品《望悅月夜》。（奇美醫學中心提供）

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中國時報
／台南報導

曾任30年國小老師的曾韻玲，7年前退休後原本打算赴泰北擔任志工，卻意外發現罹患卵巢癌，不僅夢想被迫畫下句點，術後6個月更歷經18次化療，身心備受煎熬，甚至準備好遺書，但因雙親年邁不敢放棄，為轉移治療副作用重拾畫筆，多次獲「彩繪希望」比賽佳作。

「積極治療，一定會看見希望！」曾韻玲以自身經歷勉勵癌友說，就像她此次獲得佳作的畫作《望悅月夜》，下方簡介還寫「忘不了住院化療的18次戰鬥，每周的開始到結束，只有窗外月光提醒我，這個月又順利度過去…」希望藉由此一畫作，獻給勇敢對抗癌症的病友們。

曾韻玲表示，以前就喜歡畫畫，卻不常動筆作畫，反而是在化療期間重拾興趣，因為畫畫能轉移治療時身體不適的注意力，所以她將畫畫當復健，並持續在社大學習繪畫課程，希望能夠繼續參賽，有朝一日拿到第一名。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，藉由興趣的培養，提供追求人生美好事物的動力與目標，不僅可以減壓，也能轉移對癌症病痛的注意力，有助於病情控制與維持生活品質，因此該會與台灣禮來公司每2年合辦1次「彩繪希望」繪畫比賽，除讓病友、家屬與醫療團隊建立情緒與紓壓管道外，也希望藉由得獎者分享珍貴的心路歷程，鼓勵更多病友勇敢抗癌。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，奇美醫院在2013年成立緩和醫療中心，希望透過醫療團隊的照護，積極控制癌症引起的不適症狀，提高病人生活品質，很高興即日起至8月31日能在第二醫療大樓8樓奇恩病房展出「第七屆彩繪希望」27幅得獎作品，傳達病友們在抗癌這條路上的故事與希望，希望讓更多的癌症病人及親友們，找到更多積極抗癌的勇氣。

(中國時報)

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