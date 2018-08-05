貿易戰是兩岸深化合作的契機

2018年08月05日 04:10 中國時報 主筆室

中美貿易戰愈演愈烈，美國威脅將第二輪2000億美元報復清單稅率，從10%調高至25%，大陸隨即公告對美國約600億美元產品加徵25%、20%、10%、5%不等關稅。美國白宮經濟顧問柯德洛立刻警告中國，不要低估川普總統再度反擊的意願，並小心「中國將逐漸被孤立，經濟也將變弱。」雙方針鋒相對，似無退讓妥協空間。

上半年大陸經濟成長率達6.8%，超越官方設定年度目標6.5%，令人眼睛一亮。國際經濟環境逐漸回溫當然是因素之一，但內部需求的成長成為支撐經濟成長最大動能，中國從投資大國變成消費大國，經濟轉型有成。

中國社科院專家將上半年經濟表現歸功於「供給側改革」奏效，資源使用效率優化。「供給側改革」可用「三去、一降、一補」概括。「三去」指去產能、去庫存、去槓桿，意指去除無效的產能、過度供給的房產，以及企業過度借貸的現象；「一降」指降成本，降低企業租稅負擔；「一補」是補短板，即強化薄弱和關鍵性的經濟環節，如創新、基建、脫貧、生態等。社科院認為，經濟表現呈現良好韌性，和這段期間的改革治理有高度相關。

但今年第3季開始受到貿易戰拖累，相關數據出現疲態。可以預見，隨著日益升高的全球貿易保護，必將對中國經濟成長產生壓力。彭博資訊（Bloomberg）評估，若貿易戰維持目前500億美元規模，對中國經濟成長的衝擊在0.3%和0.4%之間；若惡化到對所有進口品課徵10%或20%關稅，貿易夥伴也進行報復，那貿易戰對中國的衝擊就會達到中國生產（GDP）的0.5%到1.0%，這是相當顯著的影響。

然而，即使北京願意退讓來避免戰火擴大，也會因為開放美國進口或減少對美出口，讓經濟成長受到影響。中國商務部專家評估，若美中貿易達到平衡，則中國經濟成長將下降2.5%，減少1400萬個非農就業機會。亦即無論貿易戰是平息或惡化，中國的經濟生產必將在美國的強勢挑戰下，受到不同程度的負面影響。

面對這種困境，北京自有應變方法，包括匯率、貨幣和財政政策都在調整之中。匯率已從4月下旬起，3個月內對美元貶值了7%，這是個不小的貶值幅度，足以在某種程度上彌補美國課徵關稅下喪失的價格競爭力。但是，貶值要付代價，因中國進口多為能源、礦產、糧食等農工原料，對價格變動缺乏彈性，人民幣貶值讓進口成本變高，企業難以吸收就會轉嫁為消費物價上漲；若物價上漲，就極易讓資金轉往房地產保值，製造下一個泡沫，對政府造成壓力。

貨幣政策也已看到，大陸央行6月初擴大中期借貸擔保品範圍、7月初下調存款準備率0.5個百分點、7月中旬投放基礎貨幣、引導利率下滑。寬鬆性措施可以抵消若干貿易戰不利影響，但需慎防資金流轉到投機性資產。在財政政策上，7月下旬的國務院常務會議為下半年宏觀政策訂下基調：積極財政政策更加積極，要確保稅費負擔全年減收1.1兆元人民幣、研發費用優惠扣除範圍擴大到所有企業、鼓勵銀行發行小微企業債券等。

在美中貿易戰下，要維持足夠的成長，除上述政策調整外，仍有賴「供給側改革」的進一步落實，來消除資本、勞動、土地等生產因素的雙元性結構，以及市場壟斷阻礙要素流動和優良資源配置。這些改革有賴於許多的制度創新，特別是如何讓市場機制扮演更重要角色，這其實是對大陸行政部門的嚴厲考驗。

對此，台灣比大陸早走了些路程，還是存在不少可讓大陸學習的經驗。例如，台灣好幾個城市都獲得全球「智慧城市」桂冠，可提供優質政府服務的參考；而生態保育方面，台灣許多慘痛而寶貴的經驗更是大陸參照的瑰寶。在提供適當人力資本上，台灣技術和職業教育方面的經驗，更具有參考價值；台灣在年金改革下，目前正在大量離退的公教人員也可以是兩岸雙贏的種子，值得北京重視。

貿易戰對中國經濟造成壓力，但它何嘗不是兩岸深化合作的契機，問題是台灣願不願意改變，抓住趁勢而起的契機？

(中國時報)