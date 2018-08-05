問題在低薪

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中國時報
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行政院拋出「就學貸款輕鬆還」，讓現行1年還款寬限期，擴大為4年只繳息、不還本。看似利多，實則暴露政府對解決學用落差、學歷貶值、青年低薪等問題，仍陷入頭痛醫頭、腳痛醫腳思維。這或許有助搶攻年底青年票，但對解決結構性問題無疑是杯水車薪。

目前全台約有87萬人申請學貸，每人平均貸款金額為28至30萬。這當中，除少數堅持自力更生的學生，多數申請者往往是因家庭經濟不允許，不得不負債求學，期待透過教育武裝自我，提升社會競爭力。

問題是現實中，大學畢業生無法學以致用已成常態，在欠缺一技之長困境下，多數人並不易獲取高薪，終而讓青年低薪擴大成世代問題。其衍生的效應，包括失業、低購買力、缺乏結婚意願、不願生兒育女都已接踵而來；而當少子化成為趨勢，更讓問題從個人經濟，演變成國安問題。

換言之，87萬人申請學貸的背後，要面對的不僅是長年未解的高教問題，經濟與社會問題更是不容忽略。

結果，今天政府面對助貸者壓力提出的解方，卻僅是延長寬限期，而非釜底抽薪，設法讓他們有更多機會賺更多錢，直接改善低薪所衍生的各類負面效應。況且，難道延緩繳款4年後還款壓力就會消失嗎？更別說4年的緩繳期其實也是在徒增借貸成本，侵蝕年輕人本來就不高的薪資。

要有效翻轉眼前困境，政府該做的是從經濟、產業到教育進行宏觀調控；反之，若總是見樹不見林，捨本逐末，只給魚吃卻不給釣竿，況且這條魚還是食之無味、棄之可惜的蠅頭小利，說要解決低薪帶來的連鎖衝擊，當然是緣木求魚。

(中國時報)

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