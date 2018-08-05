2018年08月05日 04:10 中國時報 王欽

大陸輿論界和網路上經常出現「舉報」台獨事件，在兩岸之間引發許多爭議，如周子瑜事件，張懸事件，另外還有很多台灣藝人因為過去的言行有支持台獨之嫌，而遭大陸網民集體抵制，嚴重者甚至被大陸主管部門封殺。

最近一次的事件是新上映電影《西虹市首富》的女主角宋芸樺，她在大陸爆紅後，迅即被大陸網民挖出之前參加快問快答節目中，曾說過最愛的國家是台灣，因而被認為是支持台獨的證據，又有網友據此發起抵制，也有人直接將之舉報到大陸廣電主管部門，為此，宋芸樺立即發表聲明，表示台灣是自己的家鄉，中國是自己的祖國，希望澄清誤解。

不過，最近幾次舉報台獨事件，發展模式發生變化，開始引起部分大陸網民的反感，或者引起不少人的反思，認為這種舉報言過其實，甚至有私人利益的動機。如之前的林心如被舉報事件，很多人就認為林心如的言行並不足以證明是台獨。此次宋芸樺事件，大陸輿論界特別是網路場上，出現更多理性的聲音，並呼籲抵制這種上綱上線的舉報行動。

大陸網民眾多的百度貼吧，最早出現替宋芸樺緩頰的言論，認為這種快問快答環節的言論，不能說明什麼，無意間說錯話也不該被無限放大，這只會顯出大陸網民的暴力與野蠻。該文進一步指出，宋芸樺是台灣土生土長，從小受到台灣教育，只是熱愛家鄉而已。

大陸近年來開始流行的視頻網站bilibili上，也有專欄文章呼籲不要隨意「封殺」，這篇文章也被網站推薦閱讀，該文同樣指出，看看她的過去，並沒有為台獨說過話，也沒有支持台獨，不能因為一句話就將其歸類為台獨。該文還進一步反思，在台灣真正的台獨份子那麼猖獗，而大陸自己不要草木皆兵，而應該分辨真正的台獨份子，不應冤枉好人，這樣只會讓大陸和台灣的關係更加惡化。

值得一提的是，素來在舉報台獨問題上表現積極的環球報系，這次也表現出較為冷靜克制，雖然一開始該報的網路版還是表現出強硬立場，認為即便台灣的年輕人有將台灣視為國家的「下意識」，大陸這邊也必須堅持說清楚，台灣屬於中國。但第二天環球網又針對這一事件發表新的評論，修正了先前的強硬立場。

環球網最新的文章認為，從事情之後的發展看，宋芸樺很可能是「政治小白」，不熟悉政治事務，3年前不假思索說出最喜歡國家是台灣，只是下意識的反應，並非深思熟慮的回答。何況外界很難在第一時間判斷當事人是故意還是無心，作為媒體自然不能輕易下定論。該文也認為，台灣90後年輕人，與宋芸樺有類似下意識的人應不在少數，只要他們明確反對台獨，都是大陸需要爭取的對象，一味打壓譴責無心之失，未必能收「反獨」之效。

該文還提到，一些台灣獨媒肆意批評宋芸樺的澄清，已引起大陸對宋的同情。該文還認為，在大陸活躍著很多認同一中、反對台獨的台灣藝人，但也有不關心政治，刻意迴避的人，自然也可能存在隱藏台獨本心，假裝認同中國的人。大陸需要為愛中國台灣藝人的發展，提供正常的輿論空間，更不應該製造綠媒奚落他們的機會。

經過一次次「台獨舉報」事件，大陸網民也經歷了認知和成長的過程，開始同理心看待台灣藝人。從長遠看，這對兩岸消除誤解、增進理解，將有很大助益。

(中國時報)