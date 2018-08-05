2018年08月05日 04:10 中國時報 周添城

綜觀當前所處的環境，不論國內外，不論內需或外擴，都充滿了不確定性。在這樣的環節下，一向以加工出口見長的台灣，已經悶了許久，但卻至今摸索、掙扎不出一條較有把握的道路。

這樣的困境的確是難解的課題。但絕非台灣獨有，過去的發展經驗，似乎總能在發展面臨瓶頸中找到新的出路、引燃新的引擎，但這種直線型的經驗，也似乎來到了過去不曾出現過的困境。

所以，當這些物質時代所不曾有過的危機出現時，顯然需要新的視角來觀察思索，才有機會找到脫困的道路。這樣的大轉變，若以數學架構作比喻的話，當前的問題就不僅僅是增加幾個變數就能處理的，需要的是增加至少一個向度、緯度才能解的問題。

到了這樣的轉變，早已超越過去的理解。就像物理學必須由古典物理跨進量子物理一樣，也就是類似由三維空間進到四維空間。這一跨越的最簡化進展或最容易理解的是多加入時間這個向度。當思維產生這樣的轉變，伴隨而來的是靜坐、禪思的需求，這也將成為今後可以看到的現象。

當然，靜坐、禪思絕不是現在才出現。關鍵在於它的普及化：會由量變進而產生質變。靜坐不僅會帶來寧靜，也會帶來經濟回報，禪思行業正在初始發展，特別是在紐約等大城市，人們已經願意花錢購買心靈的寧靜，這就已經走到讓靜心、禪修走入市場化、產業化的階段。

以美國紐約在曼哈頓的靜心工作室為例，一堂33分鐘的禪修靜心課程價格為18美元，很多顧客認為，在喧囂的生活中獲得寧靜的心境，花這樣的錢是值得的。這就是說一種環繞在靜心、禪思的服務業，將是一個極具潛力的行業。這個新興行業的產值，在2016年美國估計已達11億美元，且較前一年增加10%。其實，只要聯想到以之接近的SPA、按摩、芳香療法，甚至因而產生的許多周邊服務，則其連鎖效果若統統加進來，將是一個極具可觀的服務性產業。

這也是筆者倡議「心靈經濟學」研究的主要意旨。隨之而來的「幸福經濟」、「靜心經濟」、「禪修經濟」等，都可視為是系出同源的範疇，歡迎同好共同努力，用這個來取代或豐富傳統以物質為限的經濟學。是一個挑戰，更是一個潛力無窮的領域。（作者為醒吾及景文科大前校長）

(中國時報)